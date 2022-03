Avec le lancement du premier vol de RAM entre Casablanca et Tel-Aviv, David Govrin, le chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, invite ses « frères marocains » à se rendre en Israël.

« C’est réconfortant de voir une grande publicité sur le devant d’un mur à Casablanca, pour le premier vol Royal Air Maroc vers Tel-Aviv. À travers elle, j’invite nos frères marocains à visiter Israël et à découvrir sa culture et à se rendre compte par eux-mêmes de la grande place que le Maroc et les Marocains occupent dans le cœur des Israéliens », a tweeté ce mercredi le diplomate israélien.

يثلج الصدر أن أصادف إعلانا كبيرا على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط الملكية المغربية باتجاه تل أبيب. أدعو من خلالها إخوتنا المغاربة لزيارة اسرائيل واكتشاف ثقافتها والوقوف على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين. pic.twitter.com/p4KNCH8eqt — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) March 9, 2022

Les premiers vols de Royal Air Maroc (RAM) entre Casablanca et Tel-Aviv vont démarrer le 13 mars prochain. Initialement, ces vols du transporteur aérien national devaient être inaugurés le 13 décembre 2021, mais l’évolution de la situation épidémique, aussi bien en Israël qu’au Maroc en avait décidé autrement.

Il était prévu que le vol inaugural transporte, entre Casablanca et Tel-Aviv, une délégation de la CGEM composée de plusieurs dizaines d’hommes d’affaires. Une autre délégation devait suivre et qui était composée de plusieurs journalistes et acteurs de la société civile.