L’activité de l’Agence française de développement (AFD) a atteint « un niveau historique » à 610 millions d’euros d’engagement en 2021, confirmant le positionnement du groupe en appui aux réformes clés du Royaume, a indiqué, lundi à Rabat, le directeur de l’AFD au Maroc, Mihoub Mezouaghi.

Intervenant lors d’une rencontre avec la presse à l’occasion de la célébration des 30 ans de l’AFD au Maroc, M. Mezouaghi a souligné que l’année 2021 a vu l’octroi de grands projets structurants, notant dans ce sens que l’Agence soutient notamment la réforme de la protection sociale du Royaume qui réduira les inégalités dans l’accès aux soins de santé en accompagnant l’intégration de 22 millions de personnes supplémentaires dans le régime d’Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

« Elle accompagne aussi la stratégie nationale Forêts du Maroc 2020-2030 dont l’objectif est de préserver et renforcer les services écosystémiques de la forêt et des parcs nationaux tout en développant l’emploi local (écotourisme, agroforesterie) », a-t-il poursuivi, précisant que l’Agence a également renforcé son accompagnement à la mise en place d’une budgétisation sensible au genre, politique structurante en faveur de l’égalité.

Après avoir rappelé que le tiers des engagements 2021 de l’Agence soutient les secteurs sociaux et la lutte contre les inégalités sociales, M. Mihoub a fait savoir que l’AFD a diversifié son offre en appuyant le Royaume sur des projets innovants, notamment la mise en œuvre d’un dispositif de Startups d’État au sein de l’administration marocaine, l’appui à la Fondation Nationale des Musées du Maroc (FNM), à travers un programme panafricain de renforcement des capacités et d’échange d’expériences dans les métiers des musées et du patrimoine ou encore dans le domaine du Sport avec le programme pédagogique « Basketball Experience. »

S’attardant sur les divers projets porteurs d’impacts pour les Marocains, le responsable a mis en exergue les plus de 150 projets financés par le Groupe AFD depuis 2010, pour l’accès à l’eau, l’assainissement et l’énergie dans les secteurs sociaux, l’agriculture et la biodiversité, les transports, l’économie sociale et solidaire, ou en faveur de l’égalité de Genre.

Il a, à cet effet, fait valoir qu’à fin 2021, les projets accompagnés par le Groupe ont notamment permis de réaliser la scolarisation de 31.000 élèves dont 14.000 filles, l’insertion professionnelle de 95% des jeunes formés au sein des Instituts en Gestion Déléguée, l’économie d’1 million de tonnes d’émissions carbone, l’accès à un service d’assainissement durable à 240.000 personnes ainsi que la mise en service de Tramway à Rabat et Casablanca pour 1 million d’usagers (dont 44% de femmes).

« Nouveau cycle stratégique »

M. Mihoub a, par ailleurs, relevé que l’AFD ouvre un nouveau cycle stratégique sur la période 2022-2026 à travers la mobilisation de ses outils financiers et d’accompagnement, ainsi que ses filiales Proparco et Expertise France, pour soutenir le Nouveau modèle de Développement (NMD) avec notamment une nouvelle stratégie reposant sur 4 axes stratégiques.

Il s’agit, a-t-il dit, d’une relance par l’investissement privé et l’initiative entrepreneuriale, l’inclusion socioéconomique des jeunes et des femmes par le développement humain, la décarbonation de l’économie et la résilience écologie et sociale des territoires.

Dans la même veine, l’Ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, a souligné que le groupe déploie une large palette d’instruments financiers, de partenariat et d’accompagnement, incluant l’activité de ses filiales Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et Expertise France, en charge de l’appui technique.

Elle a, dans ce sens, affirmé que son activité se traduit non seulement par des prêts, à l’Etat, aux entreprises et banques publiques, au secteur privé, mais également par des subventions qui soutiennent des actions de renforcement de capacité, d’expertise ou d’études.

Et de soutenir: « Un monde en commun », est la devise que s’est choisie l’AFD, une devise qui représente une institution tournée vers les autres, vers ses partenaires, œuvrant pour un monde plus juste et plus durable. Le monde en commun rappelle que nos destins sont liés et c’est ce lien que nous célébrons aujourd’hui, Maroc et France. »

Le groupe AFD contribue à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Composé de l’Agence française de développement (AFD), en charge du financement du secteur public et des ONG, de la recherche et de la formation sur le développement durable, de sa filiale Proparco, dédiée au financement du secteur privé, et d’Expertise France, agence de coopération technique, le Groupe finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et résilient.