La moyenne des délais de paiement déclarés par l’ensemble des Etablissements et entreprises publics (EEP) a atteint 37,9 jours à fin mars 2022, contre 38,4 jours à la même période de 2021, selon la Direction des entreprises publiques et de la privatisation (DEPP) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.

« Le ministère de l’Economie et des Finances a publié, le 29 avril, les délais de paiement déclarés par les EEP concernant le mois de mars 2022 et ce, au niveau de la rubrique de l’Observatoire des Délais de Paiement sur le portail dudit ministère », indique la DEPP dans un avis.

Cette publication à caractère trimestriel s’inscrit dans le cadre de la démarche progressive adoptée par le ministère depuis la première publication effectuée le 31 octobre 2019. Dans une circulaire datée du 18 avril 2022, le chef du gouvernement a dévoilé un plan de soutien adressé à aux entrepreneurs qui soumissionnent aux marchés public. Ce document fait état de plusieurs mesures exceptionnelles mises en place pour juguler les difficultés financières et les soucis d’approvisionnement auxquels peuvent faire face les entreprises attributaires en raison de la hausse des prix et de la pénurie des matières premières.