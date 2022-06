La Banque mondiale a fortement abaissé mardi ses prévisions de croissance mondiale pour cette année, en raison de la guerre en Ukraine, et alerte sur les risques d’une « stagflation », c’est-à-dire une « période prolongée de croissance faible et d’inflation élevée », notamment pour les pays à faibles revenus.

L’institution de Washington prévoit désormais une hausse du produit intérieur brut mondial de 2,9%, contre une prévision précédente de 4,1% publiée en janvier.

« L’économie mondiale devrait connaître sa plus forte décélération suivant une reprise (…) en plus de 80 ans », a souligné mardi la Banque mondiale, dans son rapport sur les perspectives économiques mondiales. « Il en résulte un risque grandissant de stagflation », a-t-elle prévenu.

Decisive global and national policy action is needed to avert the worst consequences of the war in Ukraine for the global economy.

— World Bank (@WorldBank) June 7, 2022