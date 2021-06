Annoncée depuis le rétablissement des relations diplomatique entre le royaume et l’Etat hébreux en décembre dernier, la Chambre de commerce Israël-Maroc vient d’être lancée à Tel-Aviv.

Bonne nouvelle pour les hommes d’affaires marocains et israéliens. La Chambre de commerce Israël-Maroc (CCIM) vient d’être lancée à Tel-Aviv. Cette organisation, qui se veut indépendante, à but non lucratif et apolitique, a pour but de promouvoir le commerce, les investissements et les relations commerciales entre les deux pays, indique le portail d’information Israel Valley.

Cette initiative a été lancée sous l’égide du diplomate israélien d’origine marocaine Yehuda Lancry et de l’homme d’affaires Daniel Rouach, ajoute la même source qui précise que deux réunions officielles ont eu lieu à l’Industry House de Tel-Aviv en début de semaine. La CCIM sera officiellement présentée au public d’affaires israélien courant juillet.

A noter que la CCIM aura comme mission de fournir des conseils et des renseignement pratiques aux entrepreneurs marocains et israélien. « Elle organise également différents événements de Networking et apporte un soutien et une assistance aux réseaux d’affaires en Israël et au Maroc dans le but de faciliter et d’accélérer les échanges commerciaux et les investissements entre Israël et le Israël », ajoute la même source.