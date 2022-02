Huawei Maroc a pris part à un Live Talk virtuel organisé, mardi à Casablanca, par le magazine « Economie & Entreprise », sous le thème « Morocco Tech, une ambition démesurée ».

Lors de son intervention, Chakib Achour, Chief Strategy Officer & Huawei ICT, n’a pas manqué de souligner que le programme Morocco Tech représentait une vision qu’il convenait fortement d’applaudir et d’encourager, relevant que le Morocco Tech représente une condition nécessaire à même de permettre la mise en place d’une stratégie de Digital Nation fiable et efficace, indique le groupe dans un communiqué.

Achour a, en outre profité pour égrener les nombreuses actions menées par Huawei au Maroc dans l’objectif de minimiser et de contrer les différentes répercussions de la crise sanitaire sur l’économie du royaume de manière générale, rappelant, ainsi, que tout le travail intensif fourni par les équipes Huawei au Maroc, au plus fort de la crise sanitaire, pour faire face à la montée du trafic et maintenir la QoS (No touch Delivery) intacte, sans que la qualité du réseau ne soit impactée.

Il a en outre fait savoir que Huawei avait veillé, tout au long de la crise sanitaire, à la mise en place de solutions de Visioconférence fiables à même d’assurer au gouvernement la continuité de ses activités.

Par ailleurs, Achour a relaté le déploiement d’une expérience pilote menée par Huawei au niveau du CHU de Casablanca, laquelle avait reposé sur l’usage de l’IA en tant qu’outil de diagnostic de la Covid-19. Achour est revenu sur l’organisation par Huawei de plusieurs ateliers de réflexion autour du développement de la Télémédecine au sein de l’Hôpital Cheikh Khalifa, du CHU Casablanca et de l’Université M6.

Il a aussi mentionné le Programme Huawei ICT Academy qui est mené par Huawei dans le sillage du plan Morocco Go Digital, et sur le fait que Huawei a produit de nombreux rapports en partenariat notamment avec l’IRES et la CESE.

« La crise de la covid-19 nous a enseigné une chose très importante, c’est que la résilience stratégique du Maroc ne peut reposer que sur le développement d’une économie numérique structurée et solide, et sur l’utilisation de l’infrastructure digitale en tant que catalyseur de la croissance économique », a indiqué Achour, cité dans le communiqué.

Lors de cette conférence, Achour, a également souligné que le Maroc gagnerait à consolider ses investissements dans le domaine des TIC et qu’une augmentation de 16 à 20% d’investissements dans les TIC entrainerait une croissance du PIB du Maroc de 1%. L’essor de l’économie numériquEe est un outil vital afin de créer de la richesse, d’accroître l’investissement multisectoriel et d’assurer un développement inclusif de l’ensemble des écosystèmes sociaux et économiques.

Ainsi, le royaume devrait se doter d’un Cloud Marocain Souverain conformément aux législations en vigueur avec la mise en place d’une politique de Cybersécurité Marocaine, accompagnés d’un SoC (Security Operation Centre) et d’un IoC (Intelligent Operations Centre).

Et de rappeler que Huawei est présent au Maroc depuis 20 ans. La marque a contribué au développement au Maroc de plusieurs projets phares tels que le lancement du TGV Marocain (GSM/R), l’installation du premier Supercalculateur au CNRST en 2018, mais aussi sur le leadership du Maroc en Afrique dans le domaine de la 4G.

Huawei, forte de son expertise et son savoir-faire, s’engage à accompagner et stimuler la transformation digitale du pays et met à la disposition de ses diverses parties prenantes des infrastructures TIC ouvertes, flexibles et sécurisées.