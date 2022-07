Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont augmenté, en glissement annuel, respectivement de 26,7% et de 25,2% durant le premier trimestre de cette année, ressort-il d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux indices du commerce extérieur (ICE).

L’évolution de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l' »énergie et lubrifiants » de 62,1%, des « demi-produits » (36,8%), de l' »alimentation, boissons et tabacs » (28,4%), des « produits finis de consommation » (13,2%), des « produits bruts d’origine minérale » (65,9%) et des « produits finis d’équipement industriel » (8,3%), précise le HCP.

S’agissant de la progression de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation, elle s’explique essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des « demi-produits » de 90,6%, des « produits bruts d’origine minérale » (55%), des « produits bruts d’origine animale et végétale » (51,9%) et des « produits finis de consommation » (6%), relève la même source.

Les indices des valeurs moyennes de l' »alimentation, boissons et tabacs » et des « produits finis d’équipement agricole » ont, quant à eux, diminué respectivement de 1,5% et 3,8%, atténuant ainsi la hausse de l’indice global des exportations.

2019 comme base au lieu de 2012

Par ailleurs, le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a annoncé l’adoption de l’année 2019, au lieu de 2012, comme nouvelle année de base pour les indices du commerce extérieur (ICE).

La nouvelle série des ICE a connu en plus du changement de l’année de base, la prise en compte de la structure actuelle des échanges extérieurs et l’amélioration de la méthode de calcul, indique le HCP dans un communiqué, précisant que les nouveaux indices sont calculés selon les dernières recommandations et pratique internationale.

« Enfin, il est à signaler que le HCP procèdera à la publication de cette nouvelle série des indices du commerce extérieur sur son site web institutionnel », conclut le communiqué.