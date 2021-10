L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) vient de lancer une capsule vidéo animée qui porte sur « [email protected] », l’un de ses derniers services digitaux destinés aux entreprises opérant en douane.

Accessible depuis le web et disponible en version mobile téléchargeable gratuitement sur App store et Google Play, la plateforme trilingue « [email protected] » offre aux chefs d’entreprises et opérateurs économiques un espace douanier digital les renseignant, à tout moment et de manière instantanée, sur le déroulement de leurs opérations en douane et leur permettant de faire le suivi de la relation au quotidien avec les services de la Douane.

« Tel est le message central de la capsule dédiée qui transpose l’opérateur économique dans l’environnement de l’application et l’invite à vivre l’expérience guidée sur cet espace virtuel depuis la création d’un compte, passant par les consultations en ligne des différents états et situations des opérations en douane, jusqu’aux e-services qu’elle offre », explique la Douane.