Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), ont augmenté, en glissement annuel, de 24,4% à fin juin 2021, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Ces ventes se sont améliorées de 1,1% par rapport à fin juin 2019, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de juillet 2021.

Au 2ème trimestre 2021, les ventes de ciment se sont renforcées de 54,7% par rapport au deuxième trimestre 2020 et de 8,1% par rapport au deuxième trimestre 2019, fait savoir la même source.

Pour sa part, l’encours des crédits à l’habitat maintient son accélération à fin mai 2021, marquant une performance de +6,8%, soit sa plus forte hausse sur les sept dernières années, après +6,1% le mois précédent et +1,1% un an auparavant, relève la DEPF.

En revanche, les crédits accordés à la promotion immobilière se sont repliés de 4,6% après -3,6% à fin avril 2021 et après une quasi-stagnation l’année précédente (+0,1%).

Compte tenu de ces évolutions, la croissance des crédits à l’immobilier s’est accélérée à +4,4% après +3,6% à fin avril 2021 et +1% à fin mai 2020.