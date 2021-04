Les exportations de l’automobile ont atteint 15,74 milliards de dirhams (MMDH) au titre des deux premiers de 2021, en hausse de 4,1% par rapport à fin février 2020, selon l’Office des changes.

Cette évolution provient principalement de l’accroissement des ventes du segment « construction » de 8,6%, explique l’Office dans son bulletin sur les indicateurs des échanges extérieurs de février 2021.

Cette hausse est ralentie par la baisse des ventes du segment « câblage » et du segment « intérieur véhicules et sièges » de 3,7% et 2,2% respectivement, précise la même source, notant que la part de ce secteur dans le total des exportations a progressé de 2 points à 31,7%.