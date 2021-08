Cet important gisement se situera à Inezgane, non loin d’Agadir. Europa Oil & Gas, une société britannique a obtenu l’accord d’amodiation et cherche désormais des partenaires, en plus de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).

Le potentiel est énorme et représente une quinzaine d’années de la consommation totale marocaine en énergie. En effet, le permis d’Inzegane représente «volume important de ressources pétrolières, dépassant les 2 milliards de barils, rien que dans les cinq premiers prospects classés», rapporte Médias24.

Ce chiffre est avancé par la société anglaise qui vient d’obtenir et de lancer officiellement l’accord d’amodiation pour ce permis offshore. Ce dernier représente d’ailleurs «une opportunité d’exploration à fort impact dans une région du monde très peu explorée», indique la société, notant que ce permis «partage les mêmes réservoirs et roches mères que les principales découvertes de pétrole et de gaz effectuées au large de l’Afrique de l’Ouest».

Europa Oil & Gas a d’ailleurs annoncé être à la rechercher des partenaires pour ce permis qui lui a été attribué en septembre 2019 et qui est vaste de 11.228 km2, note l’agence Ecofin. À noter que ce permis est détenu à 75% par Europa Oil & Gas et 25% pour l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM).