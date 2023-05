Ces accords, qui incluent également les marchés indien et australien, visent à doubler le nombre de voyages touristiques au Maroc en provenance des pays du Golfe et de la région d’ici 2026.

Ainsi, l’ONMT a signé un accord de partenariat avec le groupe « Wego », le moteur de recherche descriptif singapourien implanté à Singapour et à Dubaï, qui exploite 76 sites ou pays dans plus de 22 langues et devises locales.

L’Office a également conclu un accord de partenariat avec « Cozmo Travel », qui compte 90 agences dans la région, et qui s’engage à organiser des voyages pour les voyageurs vers l’Inde, les Émirats arabes unis et le Royaume d’Arabie saoudite.

Au niveau des marchés asiatiques, l’ONMT a signé une convention de partenariat avec le groupe « Nirvana Travel and Tourism », qui prévoit notamment l’organisation de séminaires de formation pour les professionnels du tourisme sur le marché indien, et un autre au Maroc, en Espagne et au Portugal, dans le cadre de la candidature conjointe pour l’organisation de la Coupe du monde 2030.

Par ailleurs, l’ONMT a conclu un accord avec le géant japonais « Miki Travel », qui est considéré comme l’un des pionniers et fournisseurs de services de voyage en Asie, et possède une expérience et une expertise dans le domaine de la proposition d’un assortiment intégré de voyages et de produits d’excursions.

S’agissant du marché australien, l’Office a signé un accord avec le groupe « Interpid Travel », spécialisé dans l’organisation de voyages nature et d’aventure, ainsi qu’un autre accord avec les principaux acteurs du domaine touristique de la région et les spécialistes du digital.

Il s’agit de l’agence de voyages sur la plateforme électronique « Rehlat », qui est présente dans 11 pays, et qui a remporté le titre de meilleure agence de voyages aux Émirats arabes unis en 2021 dans le cadre des activités du « World Travel Award », et du groupe d’organisation de voyages et de tournées « Capital Travel », principal fournisseur de solutions de voyage, qui, en vertu de l’accord conclu, s’est engagé à programmer des voyages au Maroc depuis les pays du Golfe.

Le directeur général de l’ONMT, Adel El Fakir, a indiqué dans une déclaration à la presse que la participation marocaine au Marché du voyage arabe a donné des résultats importants notamment la conclusion d’une panoplie d’accords de partenariat avec des acteurs majeurs dans le domaine du tourisme dans les pays du Moyen-Orient, qui constituent un marché riche en potentiels forts et prometteurs.

M. El Fakir a souligné que le Maroc dispose de toutes les capacités nécessaires pour renforcer sa position sur les marchés exportateurs de touristes des pays du Golfe, relevant que cet événement mondial a constitué une opportunité pour l’ONMT de nouer de nouvelles relations de partenariat avec les grands groupes présents dans la région, ce qui contribuera à renforcer le rayonnement et l’attractivité de la destination du Royaume.

L’ONMT avait également signé, en marge du Salon du Marché du voyage arabe, un accord de partenariat avec Emirates Airlines, visant à renforcer le flux de touristes vers le Maroc.

L’accord vise à renforcer l’attractivité du Maroc sur plusieurs marchés cibles et à pénétrer de nouveaux marchés grâce au réseau aérien.

A travers les nombreuses conventions et partenariats conclus en marge de cet événement, l’ONMT confirme continuer à mettre en œuvre le contenu du plan « light in action » afin de contribuer à améliorer la place de la destination du Maroc dans cette région et toutes ses régions voisines.

L’Office a marqué la 30-ème édition du Salon du Marché du voyage arabe, qui s’est tenue du 1er au 4 mai à Dubaï, avec une participation distinguée, aux côtés de Royal Air Maroc (RAM), 18 exposants et des représentants des conseils régionaux du tourisme (CRT).