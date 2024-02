Le Maroc et le Royaume-Uni sont à pied d’œuvre pour mettre en marche le plus grand navire câblier du monde. Ce dernier servira à alimenter les Anglais en électricité à partir des énergies renouvelables marocaines.

Selon les informations rapportées récemment par le prestigieux journal britannique The Telegraph, « Un projet visant à alimenter la Grande-Bretagne au moyen des centrales solaires à des milliers de kilomètres dans le Sahara se rapproche de sa réalisation alors que ses bailleurs de fonds se préparent à mettre en service le plus grand navire câblier du monde ».

Le navire de 700 pieds (plus de 213 mètres) installera quatre câbles parallèles reliant les parcs solaires et éoliens répartis dans le désert marocain à une sous-station à Alverdiscott, un comté près de la côte nord du Devon (Sud-ouest de l’Angleterre).

⚡️ A project to power Britain using solar farms in the Sahara is moving a step closer to fruition as its backers prepare to commission the world’s biggest cable-laying ship https://t.co/Am6S7z52DM — The Telegraph (@Telegraph) February 26, 2024

« Une fois achevé, le projet devrait fournir environ 3,6 gigawatts d’électricité au réseau national du Royaume-Uni, ce qui équivaut à environ 8 % de la demande totale d’électricité », précise-t-on.

Des centaines de millions de livres

L’entreprise à l’origine du projet, à savoir Xlinks, « s’attend à ce que le navire coûte plusieurs centaines de millions de livres et soit capable de transporter 200 milles de câbles électriques, enroulés et prêts à être déployés sur le fond marin », explique le même média, soulignant que la mise en service du navire est prévue « plus tard cette année ».

«Cela offrira au Royaume-Uni un approvisionnement en électricité quasi constant, propre et abordable et jouera un rôle clé dans la prospérité future du Maroc et du Royaume-Uni», se félicite James Humfrey, nouveau directeur général de la filiale Xlinks First.

Et de poursuivre que « le projet Xlinks consiste à poser des câbles transportant du courant continu à haute tension le long des côtes espagnoles, portugaises et françaises, avant de débarquer en Afrique du Nord. Là, ils seront connectés à sept parcs solaires et à jusqu’à 1 000 éoliennes construites dans une zone du désert marocain à peu près de la taille du grand Londres ».