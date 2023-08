Dix titres à l’Open d’Australie mais trois -seulement- à l’US Open disputé aussi sur dur et qui débute lundi… S’il a étoffé son palmarès en Grand Chelem ces dernières années, Novak Djokovic stagne à Flushing Meadows depuis son dernier sacre new-yorkais en 2018.

L’homme aux 23 titres en Grand Chelem (record masculin) avait délibérément choisi d’abandonner une chance de remporter un titre majeur supplémentaire en refusant de se plier à l’obligation imposée par les autorités américaines à tout étranger entrant sur le territoire des Etats-Unis d’être vacciné contre le Covid-19. Le Serbe qui considère son corps comme son principal outil de travail, a toujours refusé ce vaccin, ce qui lui avait déjà valu d’être expulsé d’Australie en début d’année avant le début du tournoi et après une semaine en centre de rétention pour migrants.

« Malheureusement, je ne serai pas en mesure de me rendre à New York cette fois pour l’US Open », avait simplement annoncé Djokovic quatre jours avant le début du tournoi.

En son absence, Carlos Alcaraz a conquis son premier titre du Grand Chelem, devenant à 19 ans le plus jeune N.1 mondial de l’histoire du classement ATP.

Djokovic est imbattable depuis le début de la saison: après avoir logiquement remporté son neuvième Open d’Australie et son sixième Wimbledon, avec au passage un deuxième Roland-Garros après avoir battu Nadal en demies, le Serbe se présente à Flushing Meadows en position de réussir le plus grand exploit possible en tennis, remporter les quatre tournois du Grand Chelem la même année.

Le parcours est impeccable jusqu’en finale où Djokovic affronte Daniil Medvedev. Le Russe est certes extrêmement dangereux sur dur, il joue d’ailleurs sa deuxième finale à l’US Open après une défaite en cinq sets face à Nadal en 2019 et a perdu en finale en Australie en janvier, mais il n’a encore jamais remporté de tournoi du Grand Chelem.

Pourtant, le Serbe s’effondre psychologiquement alors qu’il n’est plus qu’à trois sets de l’exploit.

Pour une fois largement soutenu par le public, Djokovic perd le contrôle de ses nerfs, jusqu’à pleurer en plein match. Ce trop plein d’émotions l’empêche de jouer à son meilleur niveau et il cède 6-4, 6-4, 6-4.

« Je n’ai pas bien joué ce jour-là. Mais ce que le public m’a fait ressentir, cette connexion, cet amour et ce soutien durant tout le match et pendant la cérémonie de remise des trophée, c’est quelque chose que je garde dans mon coeur. Je ressens toujours les vibrations de cette nuit », raconte Djokovic en abordant l’édition 2023.

Lors de cette édition en pleine pandémie, les joueurs passent leur temps dans une bulle sanitaire et jouent leurs matches à huis clos.

En huitième de finale contre Pablo Carreno, Djokovic se rend coupable d’un geste d’énervement alors que l’Espagnol mène 6-5 dans le premier set. Le Serbe frappe une balle derrière lui et sans regarder. Défiant toutes les probabilités, la petite boule jaune heurte à la gorge l’une des seules personne présentes à ce moment-là dans la plus grande arène de tennis de la planète, le court Arthur-Ashe et ses 24.000 places… vides, une juge de ligne. La sanction est immédiate: disqualification.

« Il faut que je fasse une introspection et que je travaille sur ma déception afin d’en tirer une leçon pour avancer et me développer en tant que joueur de tennis et qu’être humain », commente Djokovic.

Après trois victoires en trois sets, Djokovic, tenant du titre à l’US Open, affronte Stan Wawrinka en huitièmes de finale. Le duel face au Suisse qui l’a dominé deux fois en finale de Grand Chelem (Roland-Garros 2015 et US Open 2016) s’annonce plus difficile, mais à sa portée. Sauf que Djokovic est blessé à l’épaule gauche et, après la perte des deux premiers sets, il abandonne dans le troisième (4-6, 5-7, 1-2).

« Je ne veux pas parler de mes blessures. Je l’ai déjà dit, je m’y tiens. J’ai abandonné et je vous ai dit que c’était à cause de l’épaule gauche. Il n’y a plus rien à en dire », commente Djokovic.