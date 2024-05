Le prestigieux prix Zayed, qui promeut le développement durable et récompense les PME et autres organisations portant des initiatives dans les domaines de la santé, de l’alimentation, de l’énergie, de l’eau ou du climat, fera une mission d’information cette semaine à Casablanca.

C’est une nouvelle qui réjouira plus d’un, notamment les petites et moyennes entreprises. Le prestigieux prix Zayed pour la durabilité fera une session spéciale d’information le 23 mai prochain au Maroc, précisément au siège de la Startup Station sise au Technopark de Casablanca.

Outre les PME, ce prix récompense les startups, les organisations non gouvernementales, ainsi que les écoles. Pour y participer, ils sont appelés à soumettre des solutions durables et innovantes en matière de santé, d’alimentation, d’énergie, d’eau ou d’action climatique.

Depuis 2008, le Prix Zayed pour le Développement Durable est un symbole de reconnaissance pour les acteurs du changement au niveau mondial. Il récompense les solutions innovantes qui apportent des changements durables et significatifs dans le monde entier.

Experience the transformative power of the #ZayedSustainabilityPrize!

For 16 years, through our 117 winners, we have been fostering innovation and empowering communities worldwide.

Become part of this legacy by applying to the Prize today.#ThisPrizeIsForYou pic.twitter.com/7fJmsQePxK

