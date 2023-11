La nouvelle série de billets de banque et de pièces de monnaie émise, ce vendredi, par Bank Al-Maghrib (BAM) est dotée d’éléments de sécurité « de dernière génération », a affirmé le directeur de Dar As-Sikkah, Hassan Regraga.

Dans une déclaration à la presse, M. Regraga a précisé qu’il s’agit notamment du fil de sécurité à trois fenêtres avec un effet de changement de couleur dynamique, de la valeur faciale du billet imprimée par une encre changeante de couleur orientée magnétiquement, outre l’introduction des propriétés ultraviolet (UV), infrarouge (IR) et magnétiques.

Toutes les étapes depuis la conception jusqu’à la production de cette nouvelle série de billets de banques et de pièces de monnaie ont été réalisées par les compétences marocaines de Dar As-Sikkah, a souligné le responsable.

@BankAlMaghrib launches a new 100-dirham banknote as well as a new series of coins featuring a new design 🔑 and state-of-the-art security elements.▶Check out the new 100-dirham denomination and the new coins put into circulation today!➡Press release https://t.co/l6GbFT9M0I pic.twitter.com/X9ehLDIuBd

— Bank Al-Maghrib (@BankAlMaghrib) November 24, 2023