La sélection marocaine juniors a remporté, samedi, le concours général sur route, disputé lors de la dernière journée du championnat arabe de cyclisme, qui a vu la participation de 12 pays.

Composée d’Achraf Karimi, Said Aït Akbour, Mehdi Arbaoui et Yahya Bourkila, l’équipe nationale, qui a survolé la Coupe de cette compétition et l’or, a devancé les sélections d’Algérie (argent) et d’Irak (bronze).

Au concours individuel, le Marocain Achraf Karimi a été sacré champion arabe du concours individuel général, en s’imposant en 3h 7min 24sec 29/100è, devançant l’Algérien Bachir Chenafi (même temps) tandis que le bronze est revenu au Marocain Saad Aït Akbour.

A la faveur de la médaille d’or de l’équipe nationale juniors, le Maroc porte sa moisson à dix médailles, dont 4 en or, 3 en argent et autant en bronze.

ملخص يومنا السابع والأخير من #عربية_الطريق_2023 👏🏻 pic.twitter.com/NvXzvU71Sy — Arab Cycling Federation الاتحاد العربي للدراجات (@ArabCycling) December 23, 2023

Mercredi dernier, Mohcine Al Korji a remporté le contre-la-montre individuel, tandis que la sélection marocaine « A » s’est adjugée, lundi, la médaille d’or du contre-la-montre par équipes.

Vendredi, la sélection marocaine A a remporté la médaille d’argent de la course sur route par équipes. Les trois coureurs marocains, Mohcine Al Korji, Oussama Khafi et Adil Al Arbaoui, ont totalisé 11h 1 min 44.76, soit le même chrono que l’équipe algérienne qui a pris la première place, alors que la médaille de bronze de cette épreuve de 155 km est revenue à la sélection émiratie.

La sélection marocaine a signé cette performance malgré la chute d’Achraf Doghmi et de Youssef Bdadou au dernier tour de la course.

De son côté, la Marocaine Salma Hariri a décroché la médaille d’argent de la course individuelle sur route, sachant qu’elle s’est adjugée, mardi dernier, le bronze du contre-la-montre individuel (U23).

La sélection nationale juniors, formée d’Achraf Karimi, Mehdi Arbaoui, Saad Aid Akbour et Yahya Bourkila, avait décroché, dimanche dernier, la médaille d’argent du contre-la-montre par équipes.