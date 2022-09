Du 22 au 24 septembre, la ville de Tanger retrouvera son festival de jazz, pour le plus grand bonheur des mélomanes. Voici pour vous, cinq concerts à ne pas rater lors de cette édition très attendue, après deux ans d’absence due à la pandémie.

. Monty Alexander

Si vous aimez le jazz et le reggae, Monty Alexander, 78 ans, est celui qui va vous faire le plus vibrer. Ce natif de Kingston a découvert le piano, seul, dès ses quatre ans. Il lui aura fallu six ans seulement pour se plonger dans l’univers du jazz et deux ans de plus pour diriger son propre orchestre de danse, baptisé Monty and The Cyclones. Depuis, il a joué avec les plus grands, Frank Sinatra, Ray Brown, Ernest Ranglin et Sly and Robbie…

Après un premier concert en 2010, il revient à Tanger avec un nouvel album intitulé « Love Notes ».

Quand: 22/09/22, à 22h30

Où: Scène Volkswagen, Palais des institutions italiennes

. Avishai Cohen Trio

L’incontournable et brillant contrebassiste israélien vient présenter son nouvel album « Shifting Sands », sorti en mai dernier, au public tangérois. Auteur, compositeur, chanteur, l’artiste avait été remarqué par le pianiste Chick Corea à New York, où il a passé une longue période à jouer dans des petits clubs. Son génie n’est aujourd’hui plus à démontrer.

Quand: 23/09/22 22h30

Où: Scène Volkswagen, Palais des Institutions Italiennes

. Goran Bregovic

S’il est surtout connu pour ses musiques de films, dont plusieurs d’Emir Kusturica, le compositeur et musicien bosnien d’origine serbe est l’auteur d’une musique universelle, surtout très festive. Après avoir cartonné dans sa Yougoslavie, dans les année 70, il s’est donné depuis comme mission de faire connaitre la musique des Balkans dans les quatre coins du monde.

Quand: 23/09/22, à 23h30

Où: Scène BMCI, Palais des institutions italiennes

. Toni Green

« Digne héritière d’Aretha Franklin ou Etta James », elle serait « le secret le mieux gardé de la sphère soul actuelle ». La diva, originaire de Memphis, est fille de musicien. Elle a commencé comme choriste et s’est fait connaitre au fil des années pour sa maîtrise parfaite des notes vocales. Avec son producteur Sebastian Danchin, elle se prépare à sortir un nouvel opus pour ce mois de septembre 2022.

Quand: 24/09/22, à 21h30

Où: Scène BMCI, Palais des institutions italiennes

. Grupo Compay Segundo

Après le décès du légendaire chanteur cubain Máximo Francisco Repilado Muñoz, dit Compay Segundo, son fils décide de fonder en 2003 ce groupe qu’il a appelé Grupo Compay Segundo. A Tanger, ses membres vont faire découvrir au public leur nouvel opus « Vivelo », dont la sortie officielle est prévue pour octobre 2022.

Quand: 24/09/22, à 23h30

Où: Scène BMCI, Palais des institutions italiennes