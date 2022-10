Le metteur en scène et acteur, Rachid Ali El Adouani, s’insurge sur les réseaux au sujet du refus du ministère de la Culture de soutenir son projet artistique. Il dénonce la censure.

Rachid Ali El Adouani, metteur en scène et comédien, est en colère et le fait savoir. Il se dit indigné qu’on lui ait refusé de soutenir son projet de pièce de théâtre, jugé trop osé par le ministère. Il s’agit de l’adaptation d’un texte de l’écrivain et dramaturge italien, Dario Fo, et de son épouse, Franca Rame, également auteure de pièces de théâtre et femme politique italienne.

Le metteur en scène dit avoir adressé un courrier, le 14 juillet dernier, à la commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans le secteur du théâtre, affiliée au ministère de la Culture, pour connaître les raisons de ce refus.

Deux mois plus tard, la commission lui écrit: « En réponse à votre demande d’explications adressée à la commission (…) en ce qui concerne le refus de soutien de votre projet pour le compte de l’année 2022, la commission a l’honneur de vous confirmer qu’elle a étudié votre projet comme il se doit », lit-on dans le courrier rendu public sur les réseaux par l’artiste.

« Il a été conclu à l’unanimité que le sujet du projet est abordé avec une audace exagérée » et contient des « suggestions qui portent atteinte à la pudeur publique », renchérit le document.

Le metteur en scène, qui assure que le texte est une « traduction littéraire fidèle à l’ouvre de l’écrivain », a qualifié ce refus d’injuste.

« S’agit-il d’une commission artistique ou de surveillance ? », s’interroge Rachid Ali El Adouani. L’homme estime que cette décision va à l’encontre de l’article 25 de la Constitution qui garantit notamment « les libertés de création, de publication et d’exposition en matière littéraire et artistique ».

Le metteur en scène indique avoir reçu plusieurs messages de soutien. « Merci à tous ceux qui m’ont soutenu dans ce dossier, qui représentent tous les travailleurs du secteur de la culture et des arts. Merci à tous ceux qui m’ont appelé et envoyé des textos. Merci à tous », a réagi le metteur en scène dans une autre publication postée ce lundi.

« J’espère que de telles pratiques ne se reproduiront plus. J’espère que nos projets techniques soient traités avec élégance et qu’on nous répond avec respect au lieu d’exercer la censure (…) », a-t-il estimé.