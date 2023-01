Deux écrivains marocains figurent parmi les 16 candidats retenus dans le cadre de la longue liste du Prix international du roman arabe 2023, dévoilée mardi.

Il s’agit de Rabia Rayhan, pour son roman « Baytouna Al Kabir » (notre grande maison) et Mohamed Heradi pour « Ma’azoufat al Arnab » (La musique du lapin), ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Ils ont précisé que la sélection de la longue liste a été réalisée par un jury présidé par l’écrivain et romancier marocain Mohamed Achaari, avec les membres Reem Bassiouni (universitaire et romancière égyptienne), Titz Rock (universitaire et traducteur suédois), Aziza Al-Tai (écrivaine et universitaire omanaise) et Fadila Al-Farouq (romancière, chercheuse et journaliste algérienne).

Le communiqué relève également que la longue liste est composée d’écrivains issus de neuf pays arabes, à savoir le Maroc, la Jordanie, la Syrie, l’Arabie saoudite, l’Irak, le Sultanat d’Oman, la Libye, l’Égypte et l’Algérie.

Les romans nominés traitent de différents sujets, notamment les expériences de l’immigration, de l’exil et de l’asile, les relations humaines ainsi que le monde de l’enfance et le passage à l’âge adulte.

Lire aussi. Abdelfattah Kilito reçoit le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes

Selon M. Achaari, cette année se caractérise par une large présence des romancières arabes et une grande diversité de sujets et de styles de narration.

« Alors que certains récits se sont penchés sur les enjeux auxquels le monde arabe est confronté, notamment en Irak, en Syrie, en Libye, au Liban et en Égypte, d’autres se sont intéressés aux origines historiques, politiques, sociales et culturelles de ces problèmes », a-t-il ajouté.

Thèmes abordés

Il a signalé également que « certains romans ont été dominés par des thématiques telles que l’immigration, l’enfance, la famille, les libertés et les relations de pouvoir dans la société, tandis que d’autres ont puisé des sources du patrimoine et de la mythologie pour refléter, d’une manière ou d’une autre, notre vie d’aujourd’hui ».

Pour sa part, le président du conseil d’administration du prix, Yassir Suleiman, a souligné que la longue liste de cette édition « présente au lecteur un ensemble de romans traitant de sujets d’actualité qui expriment les préoccupations des arabes dans un monde affecté par la fragmentation et l’exclusion ».

Il a noté que cette liste se caractérise également par la participation remarquable des romanciers de la diaspora arabe en Europe et en Amérique du Nord.

La liste restreinte sera sélectionnée par le jury parmi les romans de la longue liste et annoncée lors d’un événement qui se tiendra le 1er mars à la Bibliothèque nationale du Koweït, tandis que le lauréat du Prix international du roman arabe sera annoncé le 21 mai à Abou Dhabi.