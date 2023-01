L’écrivain et critique marocain Abdelfattah Kilito a reçu le Prix Roi Fayçal de langue et littérature arabes (édition 2023) pour son œuvre « Récit arabe ancien et théories modernes ».

Professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, le critique marocain a été primé pour « l’excellence de son interprétation des anciens récits arabes grâce à des recherches minutieuses (…) ainsi que pour sa capacité à présenter le récit arabe au grand public de manière claire et précise », a souligné le jury.

Abdelfattah Kilito est un écrivain et critique arabophone et francophone qui a beaucoup travaillé sur le renouvellement des études littéraires arabes, thème auquel il a consacré plusieurs ouvrages. Nombre de ses œuvres ont été traduites dans d’autres langues comme l’anglais, l’espagnol et l’italien.

Kilito a, par ailleurs, participé à de nombreux colloques et conférences sur la littérature arabe et française, dans le cadre de rencontres et de dialogues culturels organisés au Maroc et à l’étranger. Il a également reçu plusieurs prix dans les domaines de la critique et des études littéraires.

Lire aussi: « Fiction of reality », le journal de confinement du photographe M’hammed Kilito

La valeur totale des prix des cinq catégories du Prix Roi Fayçal s’élève à 1 million de dollars. Ils sont décernés chaque année à des scientifiques, des intellectuels et des hommes de lettres qui ont apporté des contributions scientifiques au profit de l’humanité. Les différentes catégories sont la médecine, les sciences, les études islamiques, la langue et littérature arabe, ainsi que le service en faveur l’islam.

Le Prix Fayçal a été décerné pour la première fois en 1979. Depuis, 282 chercheurs et scientifiques issus de 44 pays l’ont remporté, dont 22 lauréats du Prix Nobel.