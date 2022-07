Entre l’humour et la médecine, Oubeid Allah Hlal n’a jamais pu choisir. Et pourquoi le faire? Connu pour son duo à succès « Les Inqualifiables » avec son compère Amine Belghazi, le cardiologue de 32 ans vivant à Paris a eu l’idée pendant le confinement d’allier ses deux passions. En vidéo sur les réseaux sociaux (un millions d’abonnés sur Instagram) ou lors d’ateliers à l’hôpital, il sensibilise les patients avec humour, tel un spectacle thérapeutique. Un combo gagnant quand on sait que le rire est bon pour la santé. Interview.

H24Info: Présentez-vous en quelques mots.

Oubeid Allah Hlal: J’ai 32 ans, Marocain. Je suis cardiologue, spécialiste dans la réadaptation cardiaque, l’éducation thérapeutique et la sensibilisation médicale, ainsi que l’imagerie cardiaque non invasive. Et je suis également humoriste faisant partie du duo « Les Inqualifiables » depuis 2014. J’ai commencé ma formation médicale au Maroc, puis en France en 2019. Après l’obtention de mon diplôme au Maroc en 2021, je suis revenu en France pour mA surspécialité et pour passer mes diplômes interuniversitaires. J’ai toujours géré ma double casquette de manière séparée: quand j’avais la casquette d’humoriste, j’étais sur scène; quand j’avais celle de médecin, j’étais à l’hôpital. Ce n’est qu’en 2019 que j’ai pu relier les deux.

H24Info: Comment t’est venue l’idée de fusionner humour et cardiologie?

Oubeid Allah Hlal: Je ne m’étais jamais imaginé faire ça un jour. Je me posais sans cesse la question du choix que je ferai à termes entre les deux disciplines. Je n’arrivais pas à choisir. L’idée m’est venue avec le coronavirus, en 2020 lors du confinement, j’étais en France, les frontières étaient fermées. Je me retrouve loin de mon duo des Inqualifiables avec qui je venais de jouer à Dubaï et nous devions encore tourner en Chine et en Corée. Je suis donc à Perpignan, loin de tout, en pleine crise mondiale. J’ai pris mon téléphone pour faire des vidéos et les gens ont beaucoup aimé. La réussite que j’ai eu en tant que médecin humoriste est cinq fois plus grande que celle en tant que humoriste médecin sur une durée de cinq ans. C’était impressionnant. C’est à ce moment-là que j’ai trouvé l’équilibre.

Petit à petit, j’ai pris confiance et j’ai commencé à sortir mon téléphone à l’hôpital où je faisais beaucoup de stories avec le personnel médical, parfois des vidéos dans lesquelles on entendait seulement la voix des patients, je montrais la prise en charge médicale et humoristique en même temps. J’ai commencé ensuite à axer mes vidéos davantage sur ma spécialité, la cardiologie, notamment sur le tabac, le cholestérol, le diabète, et autres facteurs cardiovasculaires, tout en étant moi-même, Oubeid, spontané et motivé. J’ai eu un bon retour de l’hôpital et des patients qui rigolaient à mes blagues tout en me prenant au sérieux car je me présentais en tant que médecin cardiologue de la salle.

H24Info: Sur le terrain, en quoi consiste ton activité de cardiologue-humoriste?

Oubeid Allah Hlal: En novembre 2021, je commence à travailler à Paris dans un centre de réadaptation. Pendant trois mois, je sonde mon entourage et des personnes de divers milieux. Petit à petit, je réfléchis à comment développer mon projet: faire des vidéos de sensibilisation explicatives de la maladie à diffuser dans l’hôpital, des séances d’éducation thérapeutique des patients pensées comme un atelier de théâtre; je teste actuellement l’idée pour arriver à un protocole de séance et les patients répondent bien. C’est comme un spectacle, tu as des mots clés et tu attends de voir la réaction des patients. Exemple: « comment gérer une crise d’hypoglycémie », et à partir de là je fais un spectacle de sensibilisation. L’improvisation joue un rôle très important dans mon écriture. Les patients n’hésitent pas à faire des blagues entre eux et on rigole ensemble.

H24Info: En quoi ta méthode est-elle innovante ?

Oubeid Allah Hlal: Je me suis renseigné et à ma connaissance, cette fusion n’existe pas encore. En tant que cardiologue-humoriste, ce que je propose, c’est une séance travaillée avec un texte humoristique, une sorte de spectacle destiné aux patients. En Europe, il y a des ateliers de yoga du rire, mais cela consiste à provoquer un rire sur aucune base. Comme le rire est contagieux, cela fait du bien. Il y a aussi des ateliers avec des clowns pour les enfants, mais réalisés par des personnes 100% pro dans l’humour, je pense que c’est une première.

H24Info: Comment jauges-tu son efficacité?

Oubeid Allah Hlal: Je suis en train de suivre 150 patients qui ont arrêté complètement la cigarette car ils ont vu mes vidéos sur Instagram. Une fois, j’ai rencontré par hasard un homme qui m’a livré son témoignage et qui m’a dit « Tu m’as sauvé la vie car j’ai arrêté le shit grâce à tes vidéos ». Plusieurs personnes m’ont fait part de cette même résolution. Cela marche car je les ai touchés, c’était jeune, vif et drôle. J’expliquais le danger, les gens ont compris et ont arrêté. Je suis également en cours d’écriture d’un papier scientifique dans ce sens.

L’idée que j’avais eu était de prendre deux groupes de personnes suivies à l’hôpital pour la prise en charge de leur maladie. Au cours de leur cursus, on leur apprend des informations sur leurs maladies, les dangers, les gestes à faire, etc. On appelle ça des séances thérapeutiques qui entrent dans le cadre d’un programme de réadaptation cardiaque. A la fin de chaque séance, on donne un questionnaire aux patients pour mesurer le degré de compréhension des informations mais aussi leur degré de satisfaction et d’intégration au programme.

Avec un autre médecin, on a pris chacun un groupe pour présenter ces séances chacun à notre manière. Mon collègue a présenté de manière très classique, théorique et moi je l’ai fait de façon humoristique. A la fin, en analysant les questionnaires, on avait remarqué que mon groupe avait non seulement compris les informations et adhéré au programme mais aussi, aucune personne n’avait abandonné en cours de route. Dans l’autre groupe, certains ne revenaient pas aux séances d’après. L’humour, la personnalité du médecin, le choix de la manière de communiquer jouent un rôle primordial dans l’adhésion des personnes à leur programme, à leur compréhension au traitement et surtout à la motivation pour continuer et aussi la reprise de confiance en soi. Cette démonstration m’a permis de dire que c’est possible dans une structure hospitalière.

H24Info: Tes projets?

Oubeid Allah Hlal: Mon rêve, c’est d’être le premier cardiologue-humoriste dans le monde; et le faire connaître, défendre cette cause partout dans le monde. Je vais continuer mon activité de sensibilisation médicale sur les réseaux sociaux de manière plus réfléchie; analyser comment utiliser cette méthode de la meilleure manière au sein de l’hôpital; poursuivre les ateliers avec des patients, en individuel ou collectif; continuer à travailler sur mon projet d’écriture sur les effets du rire sur le sevrage tabagique. Et je vais également continuer ma carrière d’humoriste, je prévois bientôt une tournée en Europe et au Maroc avec les Inqualifiables.