Après trois éditions marocaines qui ont marqué les esprits et deux éditions exportées à Caparica au Portugal, MOGA fait son grand retour au Maroc du 28 septembre au 2 octobre 2022. Au programme 5 jours de danse, musique, food et découvertes au cœur de la perle de l’Atlantique.

Bastion des hippies dans les années 60 qui retrouve aujourd’hui sa ferveur en attirant les digital nomads et amateurs de surfs et yoga du monde entier, Essaouira s’est naturellement imposée pour la création de MOGA. Un “Boutique festival” né en 2016 avec l’expérience au centre du concept. Côté musique, la programmation mélange avant-garde de la scène internationale et locale, de la disco à la house music, aux sonorités orientales et exotiques et au tempo deep et hypnotique de la musique club. Le tout dans une ambiance propice à la découverte et au bien-être.

En plus de la programmation musicale, MOGA travaille avec les acteurs locaux pour promouvoir la destination et le style de vie souiri au travers d’événements en accès libre: découvertes culinaires, cours de yoga, soirées d’ouverture gratuite dans la médina, brunches, masterclasses…

Le festival s’organise en deux parties :

Les 28 et 29 septembre MOGA OFF en accès libre dans toute la ville: open parties, art, wellness, food, talks… dont le programme sera révélé prochainement.

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre, MOGA IN au SOFITEL Essaouira Mogador Golf & Spa, de 13h jusqu’au milieu de la nuit, ou les festivaliers profiteront de la piscine panoramique entourée d’un jardin d’oliviers et de la programmation qui accueille cette année plus de 50 artistes sur 5 scènes au sein de la propriété. Des cours de yoga et un marché de créateurs “souk” feront également partie du programme du weekend.

Lire aussi : 3ème édition du MOGA Festival à Essaouira du 11 au 13 octobre

Line-up

Cette année, le MOGA festival reçoit: la pointure de la deep house italienne Francesco Del Garda, Habibi Funk le label berlinois fondé par le DJ Jannis Stürtz qui explore les trésors funk, jazz, disco du monde Arabe; le Berlinois le mystérieux DJ, le producteur barcelonais John Talabot, Moullinex l’artiste incontournable de la musique électronique portugaise; les frères hollandais Parallells qui proposent des sets live electro-acoustiques ou encore l’ultra dynamique duo berlinois Alyssa & Gia.

Ces artistes rejoignent Les internationaux Polo & Pan, Acid Arab et Sébastien Léger, mais aussi CC:DISCO!, DJ Python, Jimi Jules, Petre Inspirescu, Lee Burridge, DJ Tennis, ou encore Soichi Terada; ainsi que les nombreux Marocains comme Mr. ID, Kawtar Sadik ou Guedra Guedra.

Programmation de A à Z

ACID ARAB dj set (fr) – ADAM DIRK’HEIM (ma) – AHM RED (ma) – ALYSSA & GIA (de) – ATLASSI (ma) – BEL ÂGE (ma) – BLOSSOM DOUDOU (ma) – CC:DISCO! (aus) – CORTEGA (sen) – DEL AMICO (ma) – DIASS (bg) – DJ PYTHON (usa) – DJ TENNIS (it) – DJ VIBE (pt) – FRANCESCO DEL GARDA (it) – FUNKTONIO (fr) – GUEDRA GUEDRA dj set (ma) – HABIBI FUNK (de) – HASSAN (ma) – IRENEE S (ma) – JIMI JULES (ch) – JOHN TALABOT (es) – KAWTAR SADIK live (ma) – KICH (ma) – LADYGOULE (ma) – LEE BURRIDGE (uk) – MAOU (ma) – MEIBI (pt) – MONILE (ma) – MOON.WAV (ma) – MOULLINEX (pt) – MR. ID (ma) – NATHABES (ma) – NOMADS (ma) – PARALLELLS live (nl) – PETRE INSPIRESCU (ro) – POLO & PAN dj set (fr) – RAMMÖ (nl) – RETRO CASSETTA (ma) – RUI VARGAS (pt) – SAIB (ma) – SASSY J (ch) – SÉBASTIEN LÉGER (fr) – SHIMON (fr) – SIMO JETTOU (ma) – SLIM PEACE (ma) – SOICHI TERADA live (jp) – SONJA MOONEAR (ch) – TIMINU (ma) – VLADA (ru) – YAHYA live (ma)