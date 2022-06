Le Maroc a participé à la conférence des ministres de la culture de la méditerranée, tenue jeudi et vendredi à Naples.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a pris part jeudi, aux côtés de ses homologues méditerranéens, aux travaux de cette rencontre de haut niveau, qui a permis de se pencher sur plusieurs questions liées au secteur culturel dans la région et sur la coopération nord-sud, selon un communiqué du ministère.

En marge de cette conférence, le ministre s’est entretenu avec son homologue italien, Dario Franceschini, a fait savoir le département, précisant que ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines liés à la culture et à l’industrie culturelle.

Les deux ministres ont notamment discuté du patrimoine culturel, du cinéma et de la communication afin d’échanger leur expérience et expertise. Le responsable marocain a, en outre, mis en exergue, les programmes et les projets phares menés par le Royaume dans le domaine culturel.

Par ailleurs, Bensaid a tenu une réunion avec le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, au cours de laquelle ils ont eu des discussions approfondies autour des sujets d’intérêt commun, abordant notamment l’importance de la diplomatie culturelle, le rayonnement créatif et la place de la culture dans le rapprochement des peuples.

Cette Conférence vise à créer des politiques et des mesures unifiées pour sauvegarder et renforcer la culture en tant que bien commun de la région euro-méditerranéenne.