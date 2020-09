La Marocaine Khansa Batma remporte un prix à la Mostra de Venise

Grande consécration pour l’artiste marocaine Khansa Batma qui s’est vu attribuer le titre de meilleure actrice dans l’une des compétitions du plus ancien de festival de cinéma, la Mostra de Venise.

Le grand jury de la section “Orizzonti” (Horizons) de la 77ème Mostra de Venise a décerné le prix de la meilleure actrice à Khansa Batma dans le film Zanka Contact d’Ismaël El Iraki.

#BiennaleCinema2020 #Venezia77

Premio Orizzonti per la migliore attrice / Orizzonti Award for Best Actress:

Khansa Batma in ZANKA CONTACT di/by Ismaël El Iraki

Zanka Contact est le premier long-métrage du cinéaste marocain cinéaste Ismaël El Iraki. Le film raconte l’histoire d’amour entre le rockeur Larsen un rocker has-been et de Rajae, une prostituée qui aspirait à devenir chanteuse, interprétait par Khansa Batma.

Aux côtés de la chanteuse, on retrouve Said Bey, Ahmed Hammoud, Abderrahmane Oubihem et Mourad Zaoui.