La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a lancé, jeudi, la plateforme digitale « Kitab », dans le but de promouvoir le niveau de lecture à travers la découverte des plus récents ouvrages marocains et réunir les éditeurs, les écrivains et les lecteurs marocains autour des dernières nouveautés nationales.

Cette plateforme, qui offre la possibilité de télécharger une bibliographie numérique nationale, dans les langues arabe et française, de 1968 jusqu’à 2020, comprend les dernières publications nationales, et permet aux acteurs de ce domaine de consulter les dernières statistiques de publications au Maroc, répartis selon les domaines de connaissances.

La plateforme « Kitab » est considérée comme un espace numérique qui réunit les différents intervenants dans le domaine du livre sur support papier ou numérique, tels que les éditeurs, les écrivains et les lecteurs, a indiqué la BNRM dans un exposé à l’occasion d’une rencontre de communication autour de cette initiative, ajoutant que les éditeurs et les écrivains ont la possibilité de présenter leurs publications aux lecteurs et chercheurs, qui pourront consulter le contenu des livres à travers leurs sommaires.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de la BNRM, Mohamed El Ferrane, a relevé que la Bibliothèque nationale a mis en place un programme global pour sa transformation numérique, à l’instar des grandes bibliothèques mondiales, notant que eu égard à l’activité soutenue et au développement continu qu’a connu le secteur de l’édition au cours des dernières années, « il est devenu impératif pour cet établissement d’assurer un accompagnement, de développer et de faciliter les procédures administratives pour le dépôt légal et les voies pour son obtention”.

Dans ce contexte, a-t-il dit, le lancement de cette plateforme répond aux aspirations des éditeurs, écrivains et lecteurs et les rapproche des dernières publications marocaines en leur permettant de suivre toutes les nouveautés à travers les nouveaux moyens numériques.

C’est dans cette optique que la Bibliothèque nationale a lancé la plateforme digitale « Kitab », dédiée exclusivement aux publications marocaines, s’est félicité M. El Ferrane.

Cette plateforme numérique se veut être un espace numérique qui participe à la commercialisation et à la promotion du produit national en matière de livre et d’édition, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette plateforme va présenter très prochainement des livres consacrés entièrement ou en partie au Maroc en vue de préserver la mémoire marocaine.

Selon M. El Ferrane, la plateforme « Kitab » cherche à apporter une valeur ajoutée aux éditeurs et à leur organisation professionnelle en rapprochant leurs différentes créations, tous types confondus, au lecteur marocain et étranger de même qu’elle permet à tous les chercheurs, élèves et grand public de découvrir les dernières publications marocaines.

La Bibliothèque nationale va continuer à jouer entièrement son rôle, et n’épargnera aucun effort dans le renforcement du côté numérique dans les services qu’elle offre aux usagers, a-t-il fait valoir; notant que plusieurs projets vont bientôt voir le jour, ce qui va consolider « notre relation avec le livre et la lecture d’un côté et établir des nouvelles passerelles de communication entre les éditeurs, les écrivains et les lecteurs.

La plateforme « Kitab », accessible à travers le lien http//kitab.bnrm.ma, offre un ensemble de fenêtres qui regroupent les modes d’utilisation et de recherche au sein de cet espace et offrent aussi la possibilité de télécharger des copies électroniques de la bibliographie nationale et des statistiques de publications au Maroc.

La BNRM met à la disposition des acteurs du domaine, l’adresse électronique [email protected], réservée aux suggestions et aux informations ayant trait aux livres publiés et aux bibliographies des écrivains marocains qui souhaitent intégrer le projet « Kitab ».