Les Inqualifiables – « Si y’a moi y’a toi »

Après le Covid, le beau temps! Les inqualifiables sont de retour avec leur tournée nationale du spectacle « Si y’a moi y’a toi ». Le duo, qui a toujours considéré la scène leur foyer doux et chaleureux, est maintenant prêt d’y revenir après une bonne préparation pendant sa longue absence forcée par les conséquences de la pandémie. Amine et Oubeid attendent impatiemment de retrouver leur public et leur donne un RDV en plein Ramadan à Rabat, Casablanca, Meknès, Fès, et Marrakech.

Quand et où ? Vendredi 15 (Mégarama, Casablanca), samedi 16 (Théâtre national Mohammed V, Rabat), dimanche 17 (Mégarama, Fès) et lundi 18 avril (Mégarama, Casablanca) à 22h.

Prix? Entre 100 et 200 DH.