Concerts jazz, expositions et spectacles…, H24info a sélectionné les bons plans du week-end.

Nass El Ghiwane en spectacle à Rabat

Le groupe mythique Nass El Ghiwane donne rendez-vous à ses fans le samedi 10 septembre au Théâtre National Mohammed V, après le grand succès de son dernier spectacle à Casablanca.

Quand? le samedi 10 septembre à 20h

Où? Théâtre National Mohammed V

Redouane Bougheraba à Marrakech

D’origine algérienne, Redouane Bougheraba a grandi à Marseille avec cinq frères et sœurs. En 2015, il s’installe à Paris et décide de se lancer dans le stand up. Il participe à la neuvième saison du Jamel Comedy Club et se fait remarquer. Il est ensuite une des têtes d’affiche du Paname Art Café. Et c’est aussitôt le succès. L’humoriste est actuellement en tournée au Maroc où il se produit ce vendredi 9 septembre à Casablanca. Avec son spectacle «On m’appelle Marseille», Redouane Bougheraba donnera, samedi 10 Septembre, un autre show à Marrakech.

Quand? le samedi 10 septembre

Où? Cinéma Megarama de Marrakech

Expo. Visages et illumination à Casablanca

« Visages et illumination », l’exposition de tableaux de l’artiste peintre Réda Belhaj est actuellement ouverte au public à la galerie des Tours Végétales. «Cette exposition est une invitation à renouveler son regard de soi et d’autrui afin de se rappeler que chaque visage que l’on rencontre est un univers unique et une mélodie de couleurs», promettent les organisateurs.

Quand? le samedi 10 Septembre à partir de 17h00

Où? Galerie les Tours Végétales à Casa Anfa

Le film « Rebel » dans les salles obscures

Avis aux cinéphiles, le film « Rebel » des deux réalisateurs Belgo-marocains, Adil El Arbi et Bilal Fallah est dans les salles marocaines. Ce long-métrage relate l’histoire de Kamal Wasaki, un jeune rappeur belge d’origine marocaine, qui décide de se rendre, comme bénévole, à Raqqa en Syrie, pour aider les victimes de la guerre. Sa famille est restée à Molenbek. Nassim, le petit frère de Kamal, est alors très influencé par son grand frère et veut le rejoindre. Le jeune est alors approché par un recruteur de l’État islamique. Leïla, la mère de Kamal et Nassim, va alors tenter de sauver son jeune fils. De son côté, Kamal est coincé en plein conflit et doit rejoindre contre son gré un groupe armé.

Série. Devil in Ohio

Si vous êtes adeptes du cocooning voici une série addictive. Déterminée à protéger une jeune patiente évadée d’une mystérieuse secte, la Dr. Suzanne Mathis, psychiatre, la recueille chez elle. Cependant, Suzanne réalise trop tard qu’elle vient de mettre sa propre famille et sa vie en danger. Une série à découvrir sur Netflix.