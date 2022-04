Pour célébrer la Journée internationale des monuments et des sites, 3.720 élèves de 62 collèges de Rabat, Salé et Témara iront à la découverte du patrimoine culturel de la région.

Huit des monuments de Rabat classés au patrimoine mondial de l’UNESCO ont accueilli lundi, chacun simultanément, des classes de collèges. Celles-ci étaient encadrées par des professionnels du patrimoine, à savoir des archéologues, architectes, conservateurs des sites et inspecteurs des monuments historiques.

L’initiative, baptisée « Je découvre mon patrimoine », est organisée à l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites. Elle a été lancée par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par la princesse Lalla Hasnaa, en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale du préscolaire et des sports, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, l’UNESCO et le Centre du patrimoine mondial.

Jusqu’au 29 avril, à raison de quatre collèges par jour, ils devraient être 3.720 élèves de 62 collèges de Rabat, Salé et Témara, à avoir visité les sites du patrimoine mondial, indique la fondation dans un communiqué.

Au programme: visites de remparts et portes Almohades, de la Kasbah des Oudayas, de la médina, du site archéologique du Chellah, du quartier Habous de Diour Jamaâ, de la Ville nouvelle, du jardin d’essais botaniques et de la a mosquée Hassan.

L’objectif de la fondation est de « faire connaître cet héritage historique monumental à ses habitants, notamment ses plus jeunes », par le biais de « cette opération d’éducation et de sensibilisation ».

La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat a été créée suite à l’inscription de « Rabat, capitale moderne et ville historique » sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.