Le Moga festival, organisé du 28 septembre au 2 octobre à Essaouira, a enregistré un « record d’affluence » et un « succès populaire » pour son retour de nouveau dans la cité des Alizés.



Un « succès sans précédent ». Selon les organisateurs du Moga Festival, l’édition 2022 a connu un record d’affluence avec plus de 12,000 festivaliers sur les 5 jours, mais également un public varié venu de différents horizons et des quatre coins du monde.

« Nous sommes très heureux d’avoir été à la hauteur des attentes des Marocains après ces deux ans d’absence. Nous pouvions sentir leur énergie et leurs ondes positives. Tous les DJs ont adoré jouer devant ce public. Tout le monde a vécu un moment spécial qui marquera à jamais l’histoire du festival », a indiqué Moulay Abdeslam Alaoui, cofondateur et programmateur, cité dans un communiqué.

« Tout le monde était content. Commerçants locaux, touristes, festivaliers et mouettes tiraient leurs plus beaux sourires ces derniers jours, et je ne peux que me réjouir d’avoir participé à un projet ayant fait vibrer une ville entière ! », a confié de son côté Moon.Wav, qui a était programmé dans cette édition.

Selon les organisateurs, le Maroc et de la ville d’Essaouira, ont été mis en avant « auprès d’un public de plus en plus international ».

Lire aussi: Interview. Matthieu Corosine: « Le Moga festival s’exportera l’année prochaine au Sénégal, mais se fera aussi à Essaouira »

« Nous avions toujours collaboré avec les acteurs locaux pour faire vivre toute la ville au rythme du Moga, mais cette année nous avons pris un tournant avec la mise en place d’un vrai programme OFF », a souligné Matthieu Corosine, co-fondateur du festival.

Selon lui, une trentaine d’activités gratuites ou payantes étaient proposées dans différents lieux et les établissements de la ville, avec notamment la mise à disposition de planches de surf par les surf schools d’Essaouira, des workshops, une exposition photo par des artistes locaux et des soirées dans les lieux branchés de la ville et un concert à la Sqala, dans les décors de Games of Thrones.