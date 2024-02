Les athlètes Hamza Sahli et Fatima Zahra Mayssour ont remporté la 4è édition de la course internationale 10 km, disputée dimanche à M’diq, sous l’égide de la Fédération royale marocaine d’athlétisme (FRMA).

Hamza El Sahli, membre de l’équipe nationale, a arraché la victoire dans les derniers mètres, en bouclant la distance en un chrono de 28 min 45 sec, suivi de ses compatriotes Bouazza Kassawi (28 min 46 sec) et Sadek Hicham (28 min 48 sec).

Dans la catégorie Dames, Fatima Zahra Mayssour du club des FAR a couru la distance en 36 min 56 sec, devançant Soukaina Hamam (41 min 01 sec) et Hanane Bajaoui (43 min 06 sec).

Dans une déclaration à la MAP, Hamza Sahli a souligné que sa participation à cette course s’inscrit dans le cadre d’une série de compétitions préparatoires, organisées sous l’égide de la FRMA, aux Jeux Olympiques de Paris prévus l’été prochain, soulignant l’importance de l’intensification de ce genre de compétitions pour une préparation optimale.

Pour sa part, le président de l’association des amis des courses sur route, Ismael Chamali, a relevé que le niveau de la compétition s’améliore constamment grâce à la participation croissante d’athlètes professionnels en préparation aux Jeux Olympiques, notant qu’environ 2.000 coureurs ont pris part à cet événement.

De son côté, le directeur provincial de l’Education nationale, du préscolaire et des sports à la préfecture de M’diq-Fnideq, Said Boudra, a affirmé que cette manifestation sportive internationale est devenue un rendez-vous annuel visant à contribuer à la promotion de l’animation touristique et sportive, à encourager la pratique sportive et à sensibiliser la population à l’importance du sport.

Placé sous le thème « Le sport, un levier de développement humain », cet événement sportif a été organisé par l’association des amis des courses sur route, en partenariat avec la préfecture de M’diq-Fnideq, le Conseil préfectoral de M’diq-Fnideq et la direction provinciale de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports.