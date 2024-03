Le jeune athlète Lahcen Chaoui a remporté, dimanche, la 11ème édition de la Course des Oasis, compétition sportive organisée à Zagora par le Forum Beni Zoli pour le développement et la communication.

Lahcen Chaoui (Club N’Kob / Zagora) s’est imposé dans cette épreuve longue de 19 km après avoir signé un chrono de 54min/48sec, devançant le sociétaire du club Chabab Tahla, Ibrahim Khalifa, auteur d’un timing de 54min/55sec, et Mounir Al Oual du club Chabab Tinghir (55min/21sec).

Chez les dames, la première place est revenue à Fatiha Benchetki du club Chabab Hay El Hassani, qui a terminé la course avec un temps de 1h/05min/24sec. Le podium a été complété par les sociétaires du Club de l’AS FAR, Hanan El Bajaoui (1h/06min/22sec) et Oumaima Issouâad (1h/06min/48sec).

Cette course longue distance, organisée en partenariat avec le Conseil provincial du Tourisme de Zagora, a sillonné la plupart des kasbahs de la vallée du Drâa, offrant ainsi l’occasion de découvrir les somptueux paysages de cette région du Sud-Est marocain.

« L’itinéraire de cette épreuve a été tracé dans le souci de faire connaître les potentialités de la région et de sensibiliser à l’importance de la sauvegarde du patrimoine culturel et architectural de la vallée du Drâa », a souligné Khalid Chahid, directeur de la 11ème édition de la Course des Oasis.

Dans une déclaration à la MAP, M. Chahid a indiqué que cette course, ouverte aux coureurs amateurs et professionnels, a été marquée cette année par la participation de plus de 300 athlètes (Hommes et Dames) représentant les différentes régions du Royaume.

Cette manifestation sportive, placée sous le thème « Le sport au service du patrimoine culturel et architectural des oasis du Drâa », vise également à encourager les jeunes à la pratique sportive et à promouvoir l’athlétisme au niveau de la région, a-t-il ajouté.

Outre le volet course, le menu de cet évènement a été marqué par un match de football entre les joueurs vétérans du Kawkab Marrakech et leurs homologues du Club Ittihad Zagora, des hommages à des figures sportives locales ainsi que des exposés culturels, de quoi enrichir davantage cette manifestation de grande importance pour la province de Zagora.