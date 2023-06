L’institution du Médiateur du Royaume a soumis un « rapport spécial » au Chef du Gouvernement au sujet du débat suscité à l’occasion du dernier examen d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat, qui comprend une série de propositions et recommandations, dont principalement l’organisation d’un nouvel examen répondant aux mêmes conditions que celui de la session du 4 décembre 2022.

Dans ce rapport représentant les conclusions de l’importante médiation qu’elle a menée à ce sujet, l’Institution propose que l’annonce des résultats et la remise des certificats d’aptitude aux candidats ayant réussi le nouvel examen soient faites début octobre prochain pour permettre à ceux qui le souhaitent de bénéficier avec leurs pairs des dispositions de l’article 11 de la loi régissant la profession d’avocat en ce qui concerne l’introduction de la demande de candidature pour l’inscription sur la liste des avocats stagiaires.

Aussi, l’institution recommande au ministère de la Justice de réunir les conditions favorisant un service de proximité qui permet aux candidats dont les conditions ne leur permettent pas de procéder au dépôt physique de leurs dossiers de candidature de le faire via le mode de dépôt électronique.

Parmi les recommandations de l’Institution, figurent également la possibilité de garantir la consultation des feuilles d’examen à l’ensemble des candidats qui le demandent, ainsi la mise en place de solutions exceptionnelles pour les candidats ne remplissant plus les conditions requises lors du précédent examen comme le critère d’âge ou autres.

Le rapport propose, en outre, d’entourer le nouvel examen de l’ensemble des garanties susceptibles de rassurer les candidats, tout en prenant en compte les résultats du nouvel examen dans les visions et politiques de gestion futures.

L’Institution du Médiateur du Royaume recommande aussi de prendre en considération les différentes propositions contenues dans ce rapport selon un calendrier bien précis, permettant la possibilité de remise des certificats d’aptitude début octobre prochain, notant l’engagement clair et la grande interaction dont a fait montre le ministère de la Justice tout au long du traitement de ce dossier.

Soupçons de népotisme

Après avoir indiqué que cette médiation s’inscrit dans le cadre d’une relation de service public basé sur la confiance et la bonne foi, l’Institution a salué la grande interaction, positive et responsable ayant marqué les rencontres tenues avec le Chef du gouvernement, le ministre de la Justice et le président et membres du bureau de l’association des ordres des avocats au Maroc ainsi qu’avec l’ensemble des parties concernées qui ont fait part de leurs points de vues concernant les différents aspects du dossier.

Au cœur d’une polémique autour d’un éventuel favoritisme lors du concours d’accès à la profession d’avocat, le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi en avait créé une autre en parlant de son fils.

Tout avait commencé le dernier jour de 2022. Le ministère de la Justice publie la liste des 2.081 candidats au certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) admis à passer les épreuves orales, dont la date n’a pas encore été fixée.

Le lendemain, les rumeurs et les accusations de «népotisme et de clientélisme» fusent sur Internet.

Plusieurs influenceurs et activistes, mais aussi des candidats à l’examen d’aptitude pour l’obtention du CAPA, ont révélé « l’existence sur la liste des admis de noms liés par lien de parenté ou professionnel avec des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ou à des bâtonniers et des avocats appartenant à divers barreaux».