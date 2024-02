Les cryptomonnaies ont révolutionné le monde financier avec leur potentiel de croissance et les envoûtants gains qu’ils génèrent. Par ailleurs leur nature non réglementée crée une partition complexe.

Dans cette interview accordée à H24info, Zouheïr Lakhdissi, vice-président du centre africain des études stratégiques et de la digitalisation (CAESD) analyse les contours de l’usage accru des cryptomonnaies au Maroc.

Le Royaume se hisse à la 20ème position, sur 154 pays, dans l’adoption de la cryptographie, et ce malgré l’absence d’un cadre réglementaire. Comment expliquez-vous cet engouement?

Zouheïr Lakhdissi : L’adoption des cryptomonnaies au Maroc a été très rapide pour diverses raisons. La première c’est qu’il y a un réel engouement et de désir de réussite financière rapide et accessible via la spéculation sur les cryptomonnaies de la part des Marocains. Au Maroc, ce sont 1,15 millions de Marocains qui ont possédé des actifs virtuels en 2022. Spécifiquement, les principaux investisseurs sont des jeunes de 20 à 30 ans, attirés par les avantages offerts par les cryptomonnaies pour accéder à une variété de services en ligne et renforcer leur situation financière.

A votre avis, la réglementation des cryptomonnaies pourrait-elle avoir des effets positifs sur l’investissement au Maroc ?

Zouheïr Lakhdissi :La règlementation est nécessaire vu le nombre de personnes au Maroc qui l’utilisent. Elle est d’autant plus nécessaire qu’elle permet d’avoir des garde-fous pour éviter les excès. La réglementation permettra, sans aucun doute, d’augmenter les investissements des fonds liés aux cryptomonnaies au Royaume et de créer potentiellement un écosystème d’acteurs et de startups locales.

La mise en application du règlement Market in crypto assets (MICA) qui devrait débuter cette année pourrait potentiellement faire émerger les cryptos en instrument d’échange universel, mais peut-on véritablement parler de monnaies ou de devises ?

Zouheïr Lakhdissi :Les cryptomonnaies sont des formes de monnaie virtuelle. Elles sont virtuelles car, contrairement aux devises classiques elles sont entièrement dématérialisées. Elles sont décentralisées car aucune organisation centrale n’existe pour contrôler leur valeur ou la validité des transactions. C’est d’ailleurs à partir de cette caractéristique que les cryptomonnaies ont émergé.

Le règlement MICA, qui entrera en vigueur à la fin de cette année, établira un cadre harmonisé au niveau européen, remplaçant ainsi les cadres nationaux en place régissant l’offre au public et l’admission aux négociations de jetons, la fourniture de services sur crypto-actifs par des prestataires, et la prévention des abus de marché sur crypto-actifs.

Vous pensez que les monnaies Digitales de Banques Centrales feront-elles partie de nos quotidiens dans un proche avenir?

Il faut savoir que la Suède et la Chine sont pionnières des monnaies Digitales de Banques Centrales. En Afrique, le Nigeria est précurseur avec son «eNaira», monnaie numérique lancée en octobre 2021. A mon avis, le Maroc sera aussi amené à investir ce secteur dans les prochaines années. La facilité d’utilisation et la traçabilité pourrait accélérer l’adoption au Royaume.