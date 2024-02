La 11e édition du Festival international du cinéma de Mascate à Oman qui se tient du 3 au 7 mars prochain, enregistre une présence distinguée du Maroc au sein des différents jurys des films en compétition lors de cet événement mondial.

Ainsi, dans la catégorie longs métrages, le jury sera présidé par la critique de cinéma marocaine Ghita Khayat et composé de l’actrice italienne Sabrina Klevan, l’acteur italien Bruno Henry, le réalisateur égyptien Magdi Ahmed Ali et le réalisateur Issam Al-Zadjali du Sultanat d’Oman.

Pour la catégorie des longs métrages documentaires, le réalisateur américain Jerome Geary participera au jury en tant que président avec la productrice marocaine Malak Dahmouni, le réalisateur burkinabé Moussa, le réalisateur turc Jean Saraoglu et le scénariste Abdoullah Chouaili du Sultanat d’Oman comme membres.

Le jury de la compétition des dessins animés internationaux et omanais, sera présidé par la monteuse Najla Mahmoud et composé du graphiste marocain Abdellah Abbari, le graphiste syrien Khaled Jalal, le réalisateur irakien Hassanein Al-Hani et le réalisateur omanais Mounir Slimi.

La présidence du jury de la catégorie longs métrages omanais sera assurée par le réalisateur égyptien Saad Hindawi et compte parmi ses membres le réalisateur marocain Mohammed El Younesi, le scénariste omanais Ahmed Al-Hamdani, le réalisateur syrien Hamid Al-Houwaij et le réalisateur omanais Ibrahim Al-Balouchi.

Dans la catégorie des films documentaires omanais, le réalisateur omanais Mahboub Moussa présidera le jury alors que le réalisateur marocain Said Nidam, le monteur égyptien Sameh Samir, le directeur de la photographie omanais Mouhamad Al-Ajmi et la réalisatrice Rima Al-Majed d’Arabie Saoudite y participent en tant que membres.

Plusieurs séminaires et ateliers sont programmés lors du festival, dont le « Festival Market », un espace de rencontre entre les institutions, les sociétés de production et les plateformes artistiques. Il se veut un lieu de rassemblement des personnes intéressées par l’industrie cinématographique à travers la coopération locale et internationale dans le secteur de la production cinématographique gouvernementale et privée, ainsi que l’échange d’expériences et d’offres promotionnelles pour la production cinématographique et les moyens artistiques