Le court métrage d’animation « Le gardien » de son réalisateur Aziz Bakour qui a remporté, samedi, le grand prix à la 15e édition du Festival national du film amateur de Settat (FNFAS), qui s’est clôturé samedi soir à Settat.

Le film animé du jeune réalisateur documente le journal d’un gardien de nuit dans un quartier de Marrakech, abordant les problèmes que vivent les gens ordinaires.

Le réalisateur amateur a exprimé sa fierté de recevoir le grand prix du festival. Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que son film est un produit marocain réalisé avec des moyens simples, mais qui a tout de même pu atteindre l’échelle mondiale et rivaliser avec les productions internationales. Et de poursuivre que son film a participé à plusieurs festivals internationaux, tels que le Global network festival en Grande-Bretagne, le festival Patologico en Italie et, plus récemment, le festival BAM des États-Unis, durant lequel il a pu atteindre l’étape finale.

Pour sa part, le réalisateur du film « Panopticon », Taoufik Oufkir, qui a décroché la deuxième place, a affirmé que cette édition a été marquée par plusieurs moments créatifs, alliant plaisir esthétique, spectacle cinématographique et éclat intellectuel et culturel, ajoutant que cet événement se veut une occasion pour les jeunes talents de bénéficier des expériences de réalisateurs et producteurs de renom.

Le troisième prix de la compétition a été réservé au film « Autumn », réalisé par Mohamed Missaoui.

La cérémonie de clôture a été également marquée par la remise par le jury du prix de la meilleure interprétation féminine à l’artiste Kenza Farkak pour son rôle dans le film « Entre les murs » réalisé par Abdelilah Massouari, tandis que le prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué à l’artiste Mouad Loudini pour son rôle dans le film « La touche » de Nabil Jaouhar.

Le jury a également accordé des certificats de mention aux films « Bandir Lalla » et « Tambours de l’hiver », réalisés respectivement par Ahmed Elkadiri et Mohamed Dahbi.

Le festival a été chaleureusement accueilli par le public amoureux du septième art, a affirmé le directeur du festival, Said Ennidam, dans un mot à l’occasion, poursuivant que le succès de cette édition est une forte incitation à poursuivre dans cette voie.

Présidé par la réalisatrice Fatima Ali Boubekdi, le jury de cette édition était composé du journaliste et critique Hassan Naraiss, des artistes Samia Ahmed et Mohamed Moftah et du réalisateur El Mostapha Benghaleb.

Le festival, organisé du 05 au 09 décembre par l’Association 7ème art de Settat avec le soutien du département culturel relevant du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a enregistré la participation de 16 courts métrages sélectionnés par le comité d’organisation.

La cérémonie de clôture de cette édition a été marquée par un hommage à Abdelhak Bouzid, en reconnaissance de sa contribution distinguée à l’enrichissement de la scène culturelle en préservant la mémoire du festival, en encadrant les jeunes et en formant des générations dans de multiples domaines, notamment le domaine culturel.

À l’occasion, un film de clôture portant le nom de « Trame de tendresse » de la réalisation de Ouijdane Khalid a été projeté, le premier court métrage professionnel de cette réalisatrice avec lequel elle a participé à plus de 50 festivals et remporté 22 prix.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités dont le président du conseil municipal de Settat, le directeur régional de la Jeunesse, de la culture et de la communication, ainsi que de plusieurs figures des paysages associatifs, artistiques et culturels.

Le FNFA se propose de créer un forum national de créativité pour le cinéma d’amateurs à travers la présentation de leurs productions, l’échange d’expériences, la valorisation des capacités créatives, et l’encadrement technique et culturel des amateurs.