Le Maroc a remporté, dimanche, le championnat d’Afrique de karaté organisé à Casablanca, après avoir raflé 33 médailles, dont 17 en or, au terme de quatre jours de compétition.

Les karatékas marocains représentant les catégories « seniors », « juniors » et « cadets » se sont illustrés lors de ce championnat en récoltant au total 33 médailles (17 d’or, 7 d’argent et 9 de bronze).

Le Maroc a devancé au tableau des médailles l’Egypte (14 médailles d’or) et la Tunisie (5 médailles d’or).

Lors de la 4ème journée de compétition (catégorie seniors), les médailles d’or ont été remportées par Abdelali Jina (kumite, -60 kg), Said Oubaya (Kumite, -67 kg), Maroua Eddarhri (kumite, +68kg), Aya En-Nesyry (kata) et les équipes féminine et masculine (kata).

Les médailles d’argent ont été décrochées par Chaimae El Hayti (kumite, -50kg), Oussama Fahssi (kumite,-75kg) et l’équipe féminine (kumite). Par ailleurs, Fatima-Zahra Chajai (kumite, -61 kg), Salah Eddine El Mansoury (kata) ont remporté le bronze.

La 22ème édition Senior – la 14ème édition Junior – la 6ème édition Cadet et la 1ère édition Para Karaté du Championnat d’Afrique de karaté ont été organisées par la Fédération Royale Marocaine de Karaté et Disciplines Associées (FRMKDA) à Casablanca, sous la tutelle de la Fédération Mondiale du Karaté (WKF).

En marge de ce championnat, plusieurs réunions du bureau exécutif de l’Union Africaine du karaté ont été organisées en sus d’une Assemblée générale des pays de la zone Afrique du Nord, marquée par l’élection du président de la FRMKDA, Mohamed Moktabil à la tête de cette instance régionale.

L’édition 2023 a connu la participation record de plus de 1000 personnes entre athlètes, coachs, staff technique, arbitres et membres des différents comités issus de plus de 27 pays.

Les couleurs nationales ont été défendues lors de cette édition par 49 karatékas dont 3 représentant la catégorie des personnes en situation de handicap.