Dans ce quartier très recherché, Résidences Plein Sud offrent un panel d’appartements conçus pour un confort optimal et une architecture alliant héritage Art Déco et modernité. Un projet unique, axé sur l’harmonie entre intérieur et extérieur, avec une priorité accordée aux espaces extérieurs et aux ouvertures sur terrasses.

Pensées par l’architecte et artiste peintre, Karim Marrakchi, les résidences Plein Sud offrent des immeubles de trois étages, avec une servitude de 4 mètres, dans un quartier très arboré de villas, au sein du quartier de l’Oasis, à Casablanca.



Pour ce projet, l’architecte propose un savant alliage entre tradition et modernité. L’architecture des résidences Plein Sud se démarque par son horizontalité et ses ouvertures sur la façade s’inscrivant dans l’héritage des anciens immeubles Art Déco de la Ville blanche. Le tout en intégrant des tonalités nouvelles, notamment en matière de construction: dalles précontraintes, flexibilité, isolation phonique (double-vitrage) et thermique, climatisation centralisée, technique anti-humidité…

Pour l’architecte, la priorité était de donner plus d’espace aux parties extérieures et aux ouvertures sur terrasses et créer ainsi un équilibre entre espaces intérieur et extérieur. Et le pari est plutôt réussi.



Au dehors, une abondance d’arbres et de végétation, créant ainsi une atmosphère sereine et verdoyante pour toute la famille. A noter que chaque immeuble se compose également d’un rooftop avec terrasse avec vue sur la totalité de l’Oasis, un espace planté d’arbres et de fleurs, une aire de jeux pour enfants avec structure en bois, un espace de restauration, snacks, bar, tables à manger. De quoi occuper petits et grands…

Les résidences Plein Sud proposent quatre types d’appartements :

– des studios de 50 m2 avec chambre, cuisine ouverte sur salon et salle de bain. Idéal pour célibataires ou jeunes couples.

– des appartements de 75 à 90 m2 avec salon, deux chambres, deux salles de bain et une cuisine. Un cadre parfait pour les petites familles.

– des appartements plus luxueux de 125 m2 avec salon, trois chambres, deux salles de bain, une cuisine et une salle à manger

– des appartements plus spacieux de 150 m2 avec double-salon, trois chambres supérieures, deux salles de bain, une cuisine et une terrasse.

Tous ces appartements ont été conçus avec des matériaux de qualité et selon des techniques de construction de pointe pour garantir leur durabilité et leur confort. Résultat : une construction solide et une isolation exceptionnelle, créant ainsi un espace de vie de haut standing. Et pour la petite touche déco, on retrouve les peintures de Karim Marrakchi sur les murs des appartements, histoire de les rendre encore plus beaux…



