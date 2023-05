Le Conseil communal de Casablanca a approuvé, jeudi, lors de sa session ordinaire son projet de plan d’action pour la période 2023-2028 doté d’une enveloppe budgétaire de 39,6 milliards de dirhams (MMDH) dont près de 7,8 MMDH de ressources propres de la commune.

A cette occasion, la présidente du Conseil communal, Nabila Rmili, a souligné que ce programme ouvre des perspectives prometteuses et s’aligne aux défis posés à la ville de Casablanca, qui table sur la réalisation d’un essor civilisationnel, fondé sur la mobilisation de tous les potentiels de développement dans leurs dimensions sociale, économique et culturelle et ce, dans le cadre d’une vision ambitieuse visant à développer la gestion de la chose locale et consolider les acquis pour faire de la ville de Casablanca un espace de vie digne pour sa population.

Le plan d’action de la commune de Casablanca s’articule autour de six axes stratégiques, avec 25 programmes et 96 projets, a-t-elle précisé.

A cet égard, Mme Rmili a expliqué que le plan d’action de la commune vise particulièrement à ériger la capitale économique en une ville intelligente et durable et ce, à travers l’amélioration de la situation environnementale, la création d’espaces verts et l’utilisation optimale des ressources en eaux et énergétiques en perspectives d’une transition progressive du service public vers l’économie verte.

Le plan d’action, élaboré selon une approche participative au terme de 300 rencontres avec les présidents d’arrondissements, les gouverneurs et les membres de l’Instance de l’équité, de l’égalité des chances et de l’approche genre (IEECAG), s’appuie dans son 2ème axe sur la création d’une ville dynamique et riche culturellement, et la présentation de services sportifs et culturels diversifiés et de haute qualité aux citoyens et touristes, ainsi que sur la consolidation de la diversité culturelle et le partage des valeurs humaines, a-t-elle poursuivi.

Le troisième axe du plan d’action vise, quant à lui, à faire de Casablanca une ville inclusive au service de l’ensemble des citoyens, à travers la contribution au renforcement de la solidarité et de l’entraide sociale, la promotion du modèle de gestion des infrastructures sociales et la diversification des partenaires de la commune pour renforcer les mécanismes d’action.

S’agissant du quatrième axe, il porte sur la promotion de Casablanca en perspective de l’ériger en ville ouverte sur le monde via la consolidation de son identité et l’attraction des touristes et des investisseurs.

Concernant le cinquième axe, il s’appuie sur la mise à disposition d’infrastructures de haut niveau en procédant à la qualification des infrastructures de base de la ville et le développement des infrastructures de transport ayant trait notamment au trafic routier, aux parkings et à l’offre de transports publics.

Quant au sixième axe, il concerne la qualification des ressources humaines, la consécration de la décentralisation, le rapprochement de l’administration locale des citoyens et l’incitation du rendement individuel et collectif des fonctionnaires de la commune.

En plus de l’approbation du plan d’action pour la période 2023-2028, le Conseil communal a adopté un projet annexe portant sur la révision du contrat de gestion du service de propreté urbaine et des déchets ménagers et assimilés au niveau du ressort territorial des préfectures d’arrondissements de Casablanca, ainsi que sur l’expropriation pour l’élargissement du Boulevard Oum Rabia comme prévu dans le plan d’aménagement de l’arrondissement Hay Hassani et l’acquisition de près de 48.000 m2 du domaine de l’Etat pour la réalisation d’un projet de pôle social, culturel et sportif dans l’arrondissement de Ain Chock.