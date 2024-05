L’ancienne médina de Casablanca va être doté d’un système de vidéoprotection avancé. L’Agence urbaine de Casablanca a lancé un appel d’offres dans ce sens.



D’après l’appel d’offres lancé par l’Agence urbaine de Casablanca (AUC), le coût de réalisation de ce nouveau projet est estimé à 16.095.583,20 DH TTC pour un délai d’exécution fixé à 12 mois. L’AUC souligne également que ce service opérera conformément aux systèmes de surveillance déjà en place dans la ville.

Le projet comporte divers volets. A commencer par l’installation de réseaux électriques et informatiques passifs, incluant des fibres optiques et des câbles en cuivre pour assurer une connectivité fiable. Toujours d’après l’appel d’offres, des équipements techniques seront installés dans des bâtiments dédiés, comprenant des salles techniques, des bureaux d’administration et des postes d’opérateurs avec des murs d’images pour la surveillance en temps réel. Le contrôle d’accès sera également renforcé pour une meilleure gestion des entrées et sorties dans l’ancienne médina.

Mais l’aspect le plus visible du projet sera l’installation de diverses caméras de surveillance, y compris des caméras PTZ (Pan-Tilt-Zoom) pour une surveillance flexible jour et nuit, des caméras fixes pour une couverture continue, et des caméras spécialisées pour des besoins spécifiques, poursuit l’appel d’offres. Ces caméras seront intégrées et renforceront les systèmes existants, assurant ainsi une surveillance continue et exhaustive de la zone.

Le projet prévoit, par ailleurs, la formation des opérateurs et des techniciens pour garantir une utilisation optimale du système de surveillance, en couvrant l’administration fonctionnelle, l’exploitation des équipements et logiciels, et les aspects de cybersécurité.