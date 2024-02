D’après une analyse du Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé livrée à H24info.ma, le cancer se révèle être une préoccupation croissante au Maroc. Les récentes observations dévoilent des chiffres préoccupants, des facteurs de risque inquiétants et soulignent l’urgence de mesures préventives.

Le récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dépeint un tableau alarmant. En 2022, le monde a enregistré 20 millions de nouveaux cas de cancer, un chiffre qui pourrait grimper à 35,3 millions d’ici 2050, représentant une augmentation de 77%. Les décès dus au cancer en 2022 se sont élevés à 9,7 millions, et le risque global de développer la maladie est d’une personne sur cinq.

Les cancers les plus répandus en 2022 incluent le cancer du poumon, du sein, du côlon, de la prostate et de l’estomac. Le cancer du poumon se distingue comme la principale cause de décès, représentant 18,7% de tous les décès liés au cancer. Les chiffres indiquent que la mortalité due au cancer est significative, touchant 1 femme sur 12 et 1 homme sur 9.

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé met en évidence des facteurs de risque liés au mode de vie et à l’individu. Le tabagisme, l’exposition au soleil, la consommation d’alcool, une alimentation déséquilibrée, le surpoids, le manque d’activité physique, et la pollution de l’air figurent parmi les principaux coupables. Des infections virales ou bactériennes, telles que le HPV et l’hépatite B, sont également associées à certains types de cancer.

Les données spécifiques au Royaume, bien que partielles en raison de l’absence d’un registre national détaillé du cancer, révèlent une tendance inquiétante souligne Dr Hamdi. En 2022, plus de 50.000 nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, une augmentation notable par rapport aux 30.000 cas de 2004. Le cancer est maintenant la deuxième cause de décès au Maroc, représentant 13,4% des décès après les maladies cardiovasculaires.

Chez les hommes, le cancer du poumon, de la prostate, du côlon, de la vessie, et le lymphome non hodgkinien figurent parmi les plus courants. Chez les femmes, le cancer du sein, de la thyroïde, du col de l’utérus, du côlon et des ovaires sont particulièrement prévalents.

Selon les estimations de l’OMS et du CIRC pour 2022, le Maroc a enregistré environ 63 000 nouveaux cas de cancer, entraînant 37 000 décès. Le risque de développer un cancer avant l’âge de 75 ans est d’une personne sur six, tandis qu’un homme sur dix et une femme sur treize risquent de mourir d’un cancer avant cet âge.

Le médecin souligne l’importance des mesures préventives. Éviter le tabac et l’alcool, adopter une alimentation équilibrée, maintenir un poids santé, pratiquer régulièrement une activité physique, et éviter l’exposition à l’air pollué. Egalement, la vaccination contre les maladies infectieuses, associée à des mesures de dépistage régulier, est cruciale pour détecter le cancer à un stade précoce.

Par ailleurs, Dr Hamdi estime que la situation du cancer au Maroc exige une action immédiate, unissant les efforts des professionnels de la santé, des autorités publiques et de la société civile.

Et de conclure, « sensibilisation, accès aux soins, et promotion d’un mode de vie sain doivent être au cœur des initiatives pour lutter contre cette menace grandissante sur la santé de la population marocaine ».