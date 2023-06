Déjà qualifiée pour les demi-finales, l’équipe olympique du Maroc affronte, ce vendredi, la sélection U23 du Congo en dernier match comptant pour la phase des poules de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans.

Le Maroc affrontera le Congo en match de 3e journée du groupe A de la CAN U23 (Maroc-2023), vendredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. « La qualification aux demi-finales de la CAN U23 est un résultat très important pour nous », a indiqué le coach national Issame Charaï.

« Je trouve très important qu’on a un bon effectif et qu’on peut compter sur tout le monde. On veut garder cet esprit de gagner chaque match et ne pas se contenter de deux victoires », a-t-il souligné en conférence de presse d’avant match.

« Les joueurs titulaires contre le Congo vont apporter un résultat positif et gagner ce match », a ajouté le sélectionneur national. « On croit en nos capacités et qualités, mais on doit respecter chaque équipe ».

Les Lionceaux sont donc motivés. Ce match Maroc U23 – Congo est à suivre ce vendredi 30 juin sur Arryadia à partir de 21h00.



Pour rappel, les trois premières équipes au classement de cette Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (CAN U23) valideront leur billet pour les JO 2024 de Paris.