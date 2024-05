Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu mardi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre SM le Roi Mohammed VI et son frère SM Hamad Ben Issa Al Khalifa, Souverain de Bahreïn, vient réaffirmer les liens distingués unissant les deux pays et marqués du sceau de la solidarité agissante et soutenue, de la coordination constante et de la concertation continue.

Elle intervient également dans le cadre des préparatifs du 33è sommet arabe prévu du 14 au 16 mai au Royaume de Bahreïn.