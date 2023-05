Birkenstock inaugure une nouvelle boutique au cœur de Rabat

Bonne nouvelle pour les inconditionnels du confort et du style : Birkenstock, la célèbre marque allemande de chaussures, s’installe dans un nouvel écrin à Rabat.

Dès le 11 mai, la marque s’invite au cœur de la galerie marchande du centre commercial Sela Gallery pour sa deuxième boutique dans la capitale, et la huitième au Maroc après celles de Tanger, Tétouan, Casablanca et Marrakech.

Lumineux, chaleureux et soigneusement meublé, ce nouvel espace se veut un écho intemporel à l’esprit Birkenstock autour d’un design misant sur les matériaux naturels et modernes. Élégante et épurée, l’architecture intérieure est réalisée avec des matériaux sobres, où le plancher de bois blond et les étagères en métal anthracite se mélangent pour créer une ambiance authentique, fidèle aux valeurs de Birkenstock. Une élégance épurée qui met en relief tous les aspects d’une collection très actuelle avec, en prime, un service de conseil offert à tous ses clients.

Confort et fashion statement

Chaque saison en effet, femmes, hommes et enfants sortent leurs “Birk”… et pas seulement pour les beaux jours. Durables et aussi légères que des chaussons, ces sandales à semelles quasi orthopédiques se portent aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur et sont idéales pour flâner à la maison ou marcher des kilomètres en ville.

Le succès des Birkenstock s’explique aussi par leur multitude de déclinaisons jouant sur un large panel de matières et de coloris et leurs collaborations régulières avec les maisons de mode : les It-Girls en sont fans. Partout dans le monde des générations de femmes, hommes et enfants, aficionados, Fashion Victims et néophytes portent les authentiques Birkenstock, souvent imitées, jamais égalées.

Trois best-sellers en vedette

Cette année, l’enseigne propose une large gamme pour les femmes, les hommes et enfants et met en vedette trois best-sellers : les modèles “Madrid” (une bride), “Arizona” (deux brides) et “Gizeh” (tong). Ces icônes du style célèbrent respectivement leurs 60e, 50e et 40e anniversaires, autant de décennies d’un confort inégalé.

Métallisées, vernies, huilées ou embossées reptile, imprimées camouflage ou parées de motifs géométriques, elles se déclinent pour l’occasion en cuir naturel ou végan, nubuck ou plastique, dans une grande variété de couleurs naturelles, solaires, pastel et minérales, avec boucles classiques ou XXL, en métal doré ou ton sur ton.

Quelques nouveautés pointent également le bout de leur semelle comme les modèles “Kimono” ou “Kyoto”, des mules en cuir et/ou nubuck facilement ajustables grâce à leurs pattes à velcro, ou encore la claquette “Barbados”, idéale pour patauger dans l’eau.

Cette saison encore, forme sandale, tong, claquette, mule ou sabot, avec semelle en plastique ou en liège, dotées d’une, deux ou trois lanières : chez Birkenstock Morocco, chacun est certain de trouver chaussure à son pied, dans toutes les tailles (du 24 au 50), tous les styles… et au meilleur prix.

Centre commercial Sela Gallery

Angle Rue Rif et Mohammed IV, Rabat