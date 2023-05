Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Maroc et l’Allemagne, et sur proposition du Ministère Fédéral du numérique et des Transports d’Allemagne, un workshop sur la mobilité, le financement et la digitalisation dans le domaine du transport et de la logistique, a été tenu, le lundi 22 mai 2023 à Berlin en Allemagne.

Cette rencontre a été présidée par Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la Logistique et son homologue allemand, M. Volker Wissing, en présence de Zhour Aloui, Ambassadeur du Royaume à Berlin ,et d’une délégation de haut niveau du Ministère et des Départements gouvernementaux concernés, indique un communiqué du ministère marocain.

Le ministre marocain a tenu une réunion bilatérale avec son homologue Allemand portant sur le financement des infrastructures de transport, la décarbonation des moyens de transport et la digitalisation.

Suite à cette rencontre, une convention de coopération a été signée entre l’ONCF et la société ferroviaire allemande« DeutscheBahn » (DB), portant sur le développement et le renforcement de la coopération dans le domaine ferroviaire, a annoncé le département de Mohamed Abdeljalil.

A cette occasion, les deux parties ont loué l’excellence des relations de coopération entre le Maroc et l’Allemagne, notamment dans les domaines du Transport et de la Logistique, et ont appelé au renforcement de ces liens et à la mise à niveau de la coopération entre les deux pays, dans l’objectif de mettre en œuvre les réalisations relatives au financement des projets du transport et la digitalisation du secteur.

Le ministre marocain a également indiqué que ce workshop permettra de renforcer davantage les liens entre les deux pays dans le domaine de la mobilité, du financement et de la digitalisation des transports et de la logistique, notant que cette rencontre constitue une opportunité pour les experts des deux pays pour rapprocher les points de vue techniques et la recherche de projet à concrétiser ultérieurement.

Dans ce sens, Mohamed Abdeljalil a appelé son homologue allemand à organiser une autre rencontre afin de mettre en œuvre ce qui a été convenu.

Cette journée a également connu la tenue d’entretiens thématiques relatives au transport routier et ferroviaire, entre les responsables des deux pays dans l’objectif d’œuvrer conjointement à la concrétisation de partenariats solides entre le Maroc et l’Allemagne dans les domaines discutés lors de cette journée du workshop.

Au cours de cette journée le Ministre et la délégation qui l’accompagne ont effectué une visite à la gare ferroviaire centrale de Berlin, ou des explications sur cette gare, son fonctionnement et ses équipements ont été fournies à la délégation marocaine. Cette gare qui se situe en plein centre de Berlin représente une vraie structure de mobilité multimodale.