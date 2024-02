Les Marocains sont depuis plus d’une semaine heureux de découvrir que les prix des fruits et légumes connaissent un retour à la baisse. Toutefois, l’augmentation des tarifs du poulet va crescendo et, à l’approche du mois de Ramadan, leur réduction serait plus difficile à envisager. Détails.

D’après les chiffres communiqués par Casa Prestations, le prix de gros de la tomate s’établit, au 31 janvier 2024, à 1,3 dirhams min/2,8 dhs max le kilogramme, celui de la carotte à 1,3 min dhs/ 2,5 dhs max, de la pomme de terre à 2,5 dhs min/ 3,7 dhs max et celui de l’oignon sec à 4dhs mix/ 6 dhs max. Côté fruits, le prix de gros de la banane locale est de 4,5 min/7,5 max, tandis que celui de l’orange varie entre 4dhs min/6dhs max.

Joint par H24info, le président de l’Union des associations des marchés de gros des légumes et fruits au Maroc, Abdelilah Bahja, explique qu’il existe plusieurs raisons qui ont fait que le prix de la tomate descende, du jour au lendemain, de 12dhs à 4dhs.

« Il y a des raisons économiques de premier plan à cette baisse, notamment concernant la tomate dont le calibre est nouveau et inédit pour le marché marocain, ce qui veut dire qu’elle était destinée à un autre marché« , en référence à la Mauritanie qui a décrété une hausse inédite des droits de douane sur les légumes et fruits marocains transitant via le passage frontalier d’El Guergarat, provoquant ipso facto une augmentation spectaculaire des prix de ces denrées sur le marché mauritanien.

Le prix du poulet explose

A l’opposé des fruits & légumes, le prix du poulet a atteint dernièrement des records. A Casablanca et partout dans les grandes villes du Maroc, son prix peut parfois dépasser les 19 dhs/kg.

Cette hausse vertigineuse s’explique, selon plusieurs professionnels du secteur, par la baisse de la production et la hausse du prix du gaz servant au chauffage et à l’élevage de la volaille durant la période hivernale de l’année, qui coïncide cette fois avec le mois de Ramadan.