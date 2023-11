Les travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale n°25 reliant Bin El Ouidane à Afourer sont en cours d’achèvement, apprend-on auprès de la direction provinciale de l’équipement à Azilal, qui précise que les travaux affichent un taux d’avancement de 99%.

Le renforcement de cette route, fortement fréquentée, et qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de mise à niveau des axes stratégiques liant le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement et le Conseil provincial d’Azilal a nécessité une enveloppe budgétaire de 75 millions de dirhams.

Après les travaux d’élargissement de la route, son revêtement en goudron et la création de voies cyclables et de deux giratoires, les travaux battent leur plein pour la réalisation d’ouvrages d’assainissement, et pour la finalisation des accotements et de la signalisation ainsi que pour le traitement de l’environnement de route.

La route qui a été ouverte à la circulation aura des retombées positives sur l’activité socio-économique et touristique de la province à travers l’amélioration de l’accessibilité de la région touristique de Bin El Ouidane, outre l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière dans cette région à forte dominante montagneuse.

Le tronçon reliant Bin El Ouidane à Afourer a connu d’importants travaux de terrassement à l’aide d’explosifs en raison du caractère rocheux du terrain.