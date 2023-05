Averses orageuses: plusieurs régions du Maroc en alerte orange ce lundi

De fortes averses orageuses sont prévues lundi dans certaines provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses (25 à 45 mm) concerneront les provinces de Figuig, Boulemane, Azilal, Béni Mellal, El Haouz et Midelt, précise la DGM dans un bulletin d’alerte spécial (niveau de vigilance orange).

La Direction générale de la météorologie a également annoncé pour le lundi 29 mai 2023:

– Averses orageuses sur les Haut et Moyen Atlas, le sud de l’Oriental et localement sur le sud des provinces sahariennes. – Gouttes de pluies éparses sur la région de Tanger et Loukkos.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et le Centre.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud, le Centre et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 03/10°C sur l’Atlas, le Rif, Oulmès et les Hauts plateaux Orientaux, 16/23°C sur le Souss, le Sud-Est et les provinces Sahariennes et de 10/16°C sur le reste du Royaume.

– Températures journalières en hausse sur le Nord et en baisse sur le Sud.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et sur les côtes entre Cap Spartel et Mehdia et entre Tarfaya et Dakhla, peu agitée localement sur le reste du littoral et peu agitée à agitée au sud de Cap Barbas.