Le ministère américain de la Justice a officiellement présenté jeudi sa proposition de reclasser le cannabis dans une catégorie de drogue moins dangereuse qu’actuellement.

Les autorités américaines avaient annoncé le 30 avril que le ministère de la Justice avait recommandé à l’Office du budget de la Maison Blanche de redescendre le cannabis de la catégorie 1, celle des substances considérées comme très addictives et sans intérêt médical, telles que l’héroïne, à la catégorie 3, comprenant par exemple certains médicaments à la codéine.

Alors que près des trois quarts des Américains vivent dans un Etat où cette drogue est légale, cette nouvelle classification fédérale pourrait avoir d’importantes répercussions économiques.

Le ministère de la Justice a annoncé dans un communiqué la transmission jeudi au Journal officiel de cette proposition qui « lance le processus au cours duquel la DEA (l’agence fédérale antidrogue, NDLR) collectera et prendra en compte les informations et les avis des citoyens, afin de décider du calendrier adéquat ».

Le cannabis reste classé en catégorie 1 jusqu’à la publication d’une réglementation définitive.

Too many lives have been upended because of our failed approach to marijuana.

So today, the @TheJusticeDept is taking the next step to reclassify marijuana from a Schedule I to a Schedule III drug under federal law.

Here’s what that means: pic.twitter.com/TMztSyyFYm

— President Biden (@POTUS) May 16, 2024