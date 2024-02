Auto Hall Luxury Motors, le représentant de Maserati au Maroc, a lancé cette semaine la dernière version de la GranTurismo, une GT sportive proposée en deux versions de 490 ch et 550 ch. Rien que ça…

Ce lancement symbolise un nouveau chapitre dans l’histoire de la marque, débutée il y a 75 ans avec la Maserati A6 1500. Véritable icône de la marque italienne, ce modèle, apparu pour la première fois en 2007 au salon automobile de Genève, a su séduire les amateurs de sportivité et d’élégance (très nombreux chez nous).

Légèrement restylée en 2017, pour son dixième anniversaire, la GranTurismo a traversé les époques sans réel changement.

Cette nouvelle version voit son style évoluer très légèrement. Il est vrai qu’une icône, ça se respecte ! Résultat: un long coupé 4 places de 4,96 m, des lignes fluides et de jolies courbes, des optiques dans l’air du temps, une face avant plus mordante. A l’arrivée, une splendide GT tout en élégance qui dégage une sensation de puissance et de beauté sophistiquée.

Deux versions seront proposées dans le showroom d’Auto Hall Luxury Motors au Maroc : Modena et Trofeo. La version électrique, la GranTurismo Folgore, est annoncée pour la fin de cette année.

Performances maximales

En attendant, vous avez le choix entre les 490 ch de la Modena équipée du moteur Nettuno V6 biturbo de 3,0 litres ou les 550 ch de la Trofeo aux performances maximales.

De quoi se donner le frisson avant même de monter à bord. Aussi puissantes soient-elles, ces deux versions restent très accueillantes et promettent confort et praticité pour les longs trajets.

Cuir fins, carbone, aluminium, inox… À l’intérieur, des matériaux de qualité et de belles finitions dans la pure tradition artisanale italienne qui se marie à merveille avec les dernières technologies. Une ambiance épurée et pratique où chaque détail a été savamment étudié. Derrière le volant, on s’y voit déjà, reste plus qu’à lancer la bête…